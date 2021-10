Al Bano si ritira da Ballando: "Non può rischiare la carriera"

È arrivata a fine puntata, intorno all'una di notte, la notizia del ritiro momentaneo di Al Bano Carrisi da Ballando con le stelle. Il cantante ha atteso i titoli di coda per comunicare la sua decisione frutto di una riflessione, che ha coinvolto da vicino la sua insegnante e ballerina, che da due puntate ballava nonostante un serio infortunio al piede.

Mentre Milly Carlucci stava chiudendo la terza puntata dello show del sabato sera di Rai Uno, Al Bano ha chiesto la parola, sorprendendo tutti con la sua dichiarazione: "L'avevo paventata, glielo ho detto poco fa ed è giusto dirlo a tutti. Vorrei che lei si facesse curare perché altrimenti rischia di perdere un'eccezionale carriera. Io ci sto a bloccarmi a favore tuo, della tua salute e della tua arte non voglio sentirmi responsabile. Mi prendo la responsabilità di andarmene per te. Lei soffre per non potersi esprimere al massimo".

Che il percorso di Al Bano e Oxana fosse in salita i telespettatori lo avevano capito sin dalla fine della prima puntata di Ballando. La ballerina, originaria del Kazakistan, era stata vittima di un brutto infortunio al piede, lesionandosi seriamente il metatarso. Nonostante il dolore e il tutore, la danzatrice professionista ha portato avanti lo spettacolo tornando in pista sabato scorso e nell'ultima puntata, ma limitando le performance. Nel corso dell'ultima diretta Carolyn Smith ha raccomandato alla Lebewed di curarsi e non forzare il piede per non rischiare la carriera. Al Bano ha così deciso di auto sospendersi per consentire alla sua insegnante di curarsi al meglio.

Di fatto la decisione del cantante ha scosso gli equilibri interni al programma. Milly Carlucci stava annunciando lo spareggio tra le due coppie arrivate negli ultimi posti della classifica generale e che avrebbe visto fronteggiarsi Memo Remigi e Fabio Galante con le rispettive ballerine. Ma il ritiro a sorpresa del cantante di Cellino San Marco ha stravolto l'andamento dello show. Annullato lo spareggio e ritiro momentaneo della coppia Carrisi-Lebewes, almeno fino a quando la danzatrice non si sarà ripresa dall'infortunio per il quale potrebbero servire anche cinque settimane di stop. " È stato un gesto generosissimo ", ha detto la Carlucci ad Al Bano Carrisi, mentre il cantante consolava Oxana provata dall'emozione.

L'addio provvisorio di Al Bano a Ballando con le stelle ha incontrato il sostegno del pubblico e del popolo del web, ma non sono mancate le accuse. Secondo qualcuno Al Bano avrebbe annunciato il suo ritiro dal programma per poter tenere un concerto, fissato da tempo, in Polonia il prossimo 5 novembre. Una teoria quanto mai strampalata visto che già nelle passate edizioni altri concorrenti avevano onorato impegni presi in precedenza, presentandosi comunque in puntata il sabato sera.