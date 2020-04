Al Bano stoppa il gossip: "Altro che triangolo, siamo una famiglia allargata"

Al Bano Carrisi questa volta non ce l’ha fatta e, stufo dei continui gossip sulla sua vita privata, ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua situazione sentimentale. Tutta colpa della foto pubblicata da Romina Power nelle scorse ore, con la quale la cantante italoamericana ha fatto sapere di essere in quarantena a Cellino San Marco insieme ad Al Bano. Le voci su un possibile ritorno di fiamma tra i due sono iniziate a circolare velocemente sul web e il cantante si è trovato costretto a mettere un freno alle chiacchiere.

Intervistato dall’Adnkronos, Al Bano Carrisi si è detto stanco del continuo gossip: " Non ne posso più. Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo. Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole ". Romina Power si sarebbe fermata nella tenuta pugliese dopo la fine del programma "Amici di Maria de Filippi", impossibilitata a far ritorno negli Stati Uniti per colpa del blocco dei voli dovuto alla pandemia da coronavirus. La Power ha così deciso di trattenersi in Italia fino a nuove disposizioni governative, scegliendo di tornare nella sua casa a Cellino San Marco. Al Bano così ha spiegato: " Lei normalmente vive negli Usa e non vede l'ora di tornare in California, dove ha il fratello e altri affetti: il fatto è che per finire la trasmissione Amici è rimasta bloccata in Italia. Ma siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip" .