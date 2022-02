"Una zo...": le parole choc di Barù

Ci sono battute che possono essere definite tali e altre che si possono solo chiamare offese. Quella fatta da Barù nei confronti di Miriana Trevisan fa parte del secondo gruppo. E i telespettatori, sempre attenti a cogliere in fallo i gieffini, non si sono lasciati sfuggire l'occasione di dare il via all'ennesima polemica.

Nelle scorse ore nella Casa si è tenuta una festa in maschera e Miriana Trevisan ha scelto di vestire i panni di una dama del Settecento. Il suo travestimento ha attirato l'attenzione di Giucas Casella che, nonostante l'evidenza, ha chiesto aiuto ai coinquilini per capire quale maschera rappresentasse. " È vestita da donna?" , ha domandato rivolgendosi a Jessica e Barù che si trovavano sul divano a parlare. "Da dama ", ha precisato la Selassie e Giucas ha proseguito: " Da dama di compagnia ".

Barù ha assistito allo scambio tra i due in silenzio, ma alla fine è scivolato nell'offesa pensando di fare una battuta: " Da zoccola ". Il video delle parole del gieffino è diventato virale sui social network e non sono mancate le critiche. A finire nel mirino del popolo del web non è stato solo Barù, giudicato offensivo e poco rispettoso nei confronti della Trevisan, ma anche Jessica che invece di fare notare a Barù il suo scivolone ha riso all'offesa. Qualcuno ha chiesto seri provvedimenti per il gieffino mentre altri hanno invitato a interpretare le sue parole come una battuta al "dama di compagnia" pronunciato da Casella.

Le parole di Barù hanno fatto infuriare, invece, Biagio D'Anelli, che al Grande fratello vip ha iniziato una relazione con la showgirl romana. " Barù, Barù. Te ne ho fatte passare tante. Ma la battuta infelice di ieri mi ha fatto capire che sei un gran cafone. Irrispettoso con le donne, soprattutto la mia. Spero di guardarti negli occhi ", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram l'opinionista. D'Anelli sembra volere aspettare il momento giusto per confrontarsi con lui e dirgli faccia a faccia ciò che pensa delle offese rivolte a Miriana. E il Grande fratello potrebbe accontentarlo nelle prossime puntate.