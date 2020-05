Barbara D’Urso: compleanno a sorpresa, tra lacrime ed emozioni forti

Non avendolo potuto festeggiare con le persone più strette della sua famiglia, a Live, tanti artisti hanno preparato una sorpresa inaspettata per Barbara D’Urso. Un “Dive in” molto particolare con le immagini più commoventi della sua vita. Ad attenderla la prima sorpresa, suo fratello Riccardo che la conduttrice non vedeva da un anno e mezzo. Ma non è questa l’emozione più forte che la riservatissima conduttrice ha dovuto affrontare. Sullo schermo infatti le immagini partono dalla mamma di Barbara, una figura per la conduttrice molto cara, che ha perso giovanissima (aveva solo 11 anni) per una malattia. Fatto questo che l’ha profondamente segnata per tutta la vita.

Le immagini passano poi alla sua nascita, in alcune in bianco e nero che la fanno cominciare ad emozionare la conduttrice. Accanto a lei suo fratello che da lontano cerca di consolarla soprattutto quando le prime lacrime cominciano a scenderle sul viso. La commozione diventa poi un pianto a cui Barbara cerca in qualche modo di porre rimedio tamponandosi gli occhi con un fazzoletto. Un percorso, se vogliamo doloroso, soprattutto quando vengono riportate le parole del papà che deve annunciare a sua figlia la morte dell'amatissima mamma.

Poi ancora le seconde nozze del papà con Wanda, da cui nascono altri fratelli, e le mani della conduttrice cercano conforto in quelle del fratello. Ma c’è anche il momento di sorridere con i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, lei bellissima e giovanissima, che comincia a calcare il palcoscenico insieme a Pippo Baudo, oppure lei che presenta Vasco Rossi, che non lesina complimenti.

Una breve parentesi anche sulla sua carriera da cantante con il brano Dolceamaro , ripreso poi con successo lo scorso anno. Si arriva poi all’amore, quello con Mauro, il papà dei suoi figli Gianmauro ed Emanuele. Non le viene risparmiato neanche il suo secondo matrimonio, e l’arrivo all’altare insieme ai suoi figli a cui la presentatrice è legatissima e cerca di proteggere gelosamente. Una favola senza lieto fine, viene scritto nel video, che in ogni caso fa parte del suo percorso di donna.