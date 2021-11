"Chi è il prossimo", "Cavoli miei". La lite di Belen

I rumor sulla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si fanno sempre più insistenti, ma nessuna conferma è ancora arrivata dai diretti interessati. A giudicare però dal clima che si respira in casa Rodriguez, la situazione non sarebbe serena. La showgirl argentina sembra avere i nervi a fior di pelle per le continue indiscrezioni che circolano sulla sua relazione e all'ultima provocazione del web ha perso letteralmente le staffe.

Nelle scorse ore Belen Rodriguez ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto del fratello Jeremias. Un'immagine condivisa con una citazione profonda dedicata proprio al fratello: " Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l'equilibrio. Te amo hermano ". Il post ha ricevuto decine di like e commenti e qualcuno ha ipotizzato addirittura che l'uomo nella foto fosse la nuova fiamma di Belen. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su un allontanamento tra l'argentina e il compagno, Antonino Spinalbese, hanno infatti alimentato il gossip, tanto da scatenare la reazione pungente di alcuni utenti sempre pronti a cercare un contatto con lei.

L'ultima provocazione però ha fatto perdere le staffe a Belen Rodriguez, la quale sotto al suo post ha replicato seccata a chi le chiedeva: " Chi sarà il prossimo? ". " Probabilmente sono cavoli miei" , ha sentenziato la conduttrice di Tu si que vales, mettendo a tacere i pettegolezzi senza però confermare né smentire le voci sulla crisi con il fidanzato. Secondo i rumor più recenti la coppia starebbe vivendo un momento di stallo. Dopo le voci sulla presunta rottura, che sono iniziate a circolare a metà ottobre, la coppia si era mostrata sorridente e unita a spasso per Milano insieme alla figlia, Luna Marì, e al figlio di Belen e De Martino, Santiago. Le foto apparse sul settimanale Chi sembravano avere messo a tacere le voci sull'addio, ma pochi giorni dopo i due si sarebbero nuovamente allontananti e Spinalbese si sarebbe addirittura rifugiato a casa dei genitori a La Spezia.

La showgirl continua a mandare segnali e indizi ambigui sui social network, dove condivide i momenti da mamma con la figlia di pochi mesi. Ma di Antonino sui suoi canali social non c'è traccia almeno per il momento e questo non fa altro che alimentare il gossip sulla presunta crisi.