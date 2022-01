Belen di nuovo con De Martino? "Si frequentano da settimane"

Lo scoop arriva direttamente da Mattino 5: Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno frequentando. La coppia starebbe provando a rimettere insieme i cocci di un matrimonio spentosi da tempo, ma mai legalmente finito.

La rivelazione è stata fatta dal paparazzo Andrea Francalaimo, che avrebbe sorpreso la showgirl argentina insieme all'ex marito in più di un'occasione e non per questioni familiari. " La nostra Belen ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito da ormai tre settimane e non è per il bambino. Presto uscirà ", ha svelato il fotografo ospite dell'ultima puntata di Mattino 5, il programma di intrattenimento di Canale 5 condotto da Federica Panicucci.

Lo scoop arriva a poche ore di distanza dalla rivelazione fatta da Belen sulla fine della sua precedente relazione con Antonino Spinalbese, l'hair stylist spezzino con il quale la conduttrice di Tu si que vales ha avuto la secondogenita Luna Marì. " Con Antonino Spinalbese non si incrociano neanche più ", ha affermato il paparazzo in diretta, confermando la dichiarazione fatta dall'argentina su Instagram in cui si definiva " mamma single ".

Nonostante la fine della loro relazione - tramontata proprio un anno fa dopo un secondo tentativo andato male - Belen e Stefano De Martino sono rimasti in buoni rapporti anche per il figlio, Santiago. Ma la loro nuova frequentazione non sarebbe legata al piccolo, come molti si aspetterebbero. " Si vedono e non per il bambino - ha aggiunto il fotografo a Mattino 5 - Belen sta tornando con Stefano. Non è secondo me, le foto non mentono mai ". Sarebbe stato proprio Francalaimo a seguire la coppia nelle ultime settimane e a fotografarli insieme. E lo scoop sul ritorno di fiamma potrebbe essere dato alla stampa con foto esclusive proprio nei prossimi giorni.

Le avvisaglie di un ritrovato feeling tra i due c'erano già state la scorsa settimana. Di ritorno dal suo viaggio in Sudamerica, Belen Rodriguez era sbarcata a Malpensa e ad attenderla al terminal degli arrivi c'era proprio De Martino senza il figlio. I sorrisi e gli sguardi complici - immortalati dai paparazzi e pubblicati dal sito Whoopsee - avevano fatto scatenare il gossip, che ora potrebbe riservare un inatteso colpo di scena. Per la gioia dei fan della coppia.