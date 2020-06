Belen mette con le spalle al muro De Martino: "Siete sposati? Divorziate. E il sesso in quarantena?"

La rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è ancora avvolta dal mistero. Le voci che si rincorrono in queste ore sono tante e in molti casi differenti le une dalle altre. La tesi più accreditata è quella del tradimento da parte dell'ex ballerino ma questa tesi per il momento non ha trovato nessun riscontro o conferma con i diretti interessati. Solo Belen Rodriguez, anche se velatamente, sembra far cenno alle corna in alcune fotografie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram negli ultimi giorni. Sono proprio il social il terreno nel quale i fan della coppia cercano maggiori indizi su quanto accaduto ai loro due beniamini ma se Stefano De Martino non sembra intenzionato a parlare, la showgirl argentina sembra disseminare indizi qui e là, come pezzi di un puzzle da comporre per scoprire la verità.

La foto con le corna, che l'argentina ha replicato in due occasioni, sembra non lasciare dubbi però la tesi del tradimento da parte di De Martino è stata smentita dal settimanale Chi. Se Belen da un lato continua a insistere sull'argomento tradimenti, dall'altro in maniera velata sembra lasciare qualche altro indizio in maniera molto furba e sommersa. Nella giornata di ieri ha incantato i suoi seguaci con scatti e video dal backstage del primo servizio fotografico post lockdown. Ovviamente, la showgirl ha mostrato un fisico perfetto nonostante i due mesi di stop in casa, segno evidente di una prosecuzione di uno stile di vita sano. Con lei, l'inseparabile crew formata da assistenti e parrucchiere, che la segue in ogni suo spostamento per farla apparire sempre impeccabile. In un momento di relax a fine set, la showgirl argentina si è lasciata andare a un po' di sano divertimento insieme a loro durante il viaggio di ritorno e ha improvvisato un'intervista particolare con il fidato Lollo, parrucchiere e amico. Le domande sono state inerenti alla sua vita personale, soprattutto una.

Belen Rodriguez, infatti, ha chiesto al ragazzo quante volte ha fatto l'amore in quarantena, scatenando l'ilarità dell'intero gruppo. Un clima senz'altro goliardico e divertente al quale il fidato Lollo non si è sottratto. " Quante volte hai fatto l'amore in quarantena? ", si informa Belen e il ragazzo risponde senza imbarazzo: " Quasi tutti i giorni ". Una risposta che stupisce Belen, che solo pochi secondi prima non aveva risparmiato una battuta sullo status sentimentale del suo amico: " Dopo quanti anni di fidanzamento vi siete sposati? 24? Lo sai che divorzi subito, dopo? ". Le parole di Belen sono sembrate un chiaro messaggio rivolto a qualcuno ma non paga, la showgirl ha chiesto anche al padre quante volte avesse fatto sesso durante la quarantena. Anche lui ha risposto senza indugi a Belen: " Due volte alla settimana ".

Quelle della showgirl argentina non sono certo domande usuali da proporre sui social, che ci sia qualche messaggio legato alla separazione con Stefano dietro?