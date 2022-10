Incidente in diretta per Belen: il vestito perde pezzi e si vede tutto

Le Iene di Italia Uno continuano a collezionare successi. I dati auditel premiano il programma di Parenti, ma lo share nell'ultima puntata è sicuramente schizzato alle stelle quando Belen Rodriguez si è resa protagonista di un incidente sexy. La showgirl stava salutando i telespettatori e con la complicità di Teo Mammucari ha riproposto un pezzo dello stacchetto musicale eseguito poco prima, ma il suo abito di pelle è esploso mostrando le sue grazie.

Tutto si è consumato nel giro di pochissimi istanti. La puntata de Le Iene era giunta al termine e al rientro dalla pausa pubblicitaria Teo e Belen sono tornati al centro dello studio con un balletto iniziato nel backstage e finito sul palco. Il conduttore ha invitato la collega a ripetere le ultime mosse dello stacchetto, ma nel farlo il bottone del vestito in pelle viola, che fasciava l'argentina come una guaina, è letteralmente saltato, lo scollo si è aperto e il décolleté è apparso in favore di telecamera.

" Oddio " ha esclamato la Rodriguez girandosi subito di schiena e allontanandosi dalla telecamera nel tentativo di sistemare alla meglio l'abito esploso, mentre Mammucari invitava la regia a proseguire. " Andiamo avanti, fate finta di niente ", ha detto il conduttore che non è riuscito a nascondere l'imbarazzo e lo stupore per quanto successo. " Questo è il bello della diretta andiamo avanti " gli ha fatto eco Belen, tornando al suo fianco al centro dello studio con una mano ben salda sul petto a chiudere il vestito e lanciando lo spot del Fai. Il tutto mentre in sottofondo Teo Mammucari rideva e cercava di coprirla con un braccio.