Belen Rodriguez sempre più hot: "Vogliamo una quarantena con te"

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo d’oro. Non solo per via della ritrovata complicità al fianco di Stefano De Martino e la loro serena vita familiare, ma anche dal punto di vista lavorativo visto che la showgirl argentina sta raccogliendo un successo dietro l’altro. Di pari passo, anche il suo profilo Instagram sembra essersi evoluto esteticamente. Gli infiniti selfie sono infatti diminuiti per lasciare spazio a scatti decisamente più profondi e artistici.

Ed è proprio nelle ultime ore che Belen Rodriguez ha stupito i suoi quasi 10 milioni di follower con una serie di foto davvero seducenti che hanno lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, in una di queste, la vediamo posare in un bikini della sua collezione Me Fui, l'azienda di abbigliamento da mare per la quale disegnano lei e la sorella Cecilia. Tornando alla foto, la bellissima Belen è distesa su un fianco a pelo d'acqua e mette in mostra il suo fisico superlativo. Come se non bastasse, il costume indossato dalla sudamericana è di un colore nude, che valorizza alla perfezione il suo corpo, frutto di intense sessioni di workout, cura estetica e una buona genetica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 24 Feb 2020 alle ore 11:20 PST

Ovviamente, alla comparsa dello scatto, i suoi numerosi fan hanno colto l’occasione per farle moltissimi complimenti per la sua bellezza e, in pochissimi giorni, il post si è aggiudicato migliaia di commenti e oltre 250mila like. "Questo è essere divina" , "La grande bellezza!" , "Una scultura" , "Che dea che sei, mi fai impazzire" , "Quanto sei tosta! Tutti i duri allenamenti che fai con costanza danno dei risultati pazzeschi!" , "Una statua perfetta" e "La perfezione" , si legge tra i commenti in fondo al post. Qualche altro fan invece protesta affettuosamente affinché Belen Rodriguez realizzi qualche modello anche per i fisici da comuni mortali: "Sì tesoro, ma questo potete metterlo tu e tua sorella al massimo!!! Fate cose anche per noi povere piatte!" . "Hai deciso di farci impazzire stasera?" , scrive un altro suo follower. E ancora: "Talmente perfetta da sembrare finta" . D’altronde come dargli torto, Belen è talmente perfetta da non sembrare vera!

Tuttavia, non sono mancati riferimenti all’attualità. Non c'è dubbio che sul coronavirus sia infatti scattato il panico in tutta Italia e purtroppo anche nel resto del mondo che sta chiudendo ai viaggi verso l'Italia quando non addirittura agli italiani. Complice la gravità della malattia e la rapidità del contagio, molti italiani stanno riducendo la loro socialità tanto da arrivare quasi a chiudersi in casa. Certo, se si avesse la possibilità di stare al fianco di Belen h24 la quarantena non sarebbe poi così male, come fanno notare alcuni suoi ammiratori: "Vogliamo una quarantena con te" .

