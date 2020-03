Bella Hadid senza reggiseno

Sexy, audace e richiestissima: Bella Hadid che cattura ancora una volta l'attenzione dei follower grazie a un selfie seducente pubblicato su Instagram. La modella scherza infatti con i suoi fan,, indossando un total denim look. La minigonna è davvero minimal mentre la camicia è di un taglio particolarmente ridotto, tanto da coprire a malapena il seno: sono proprio le misure contenute a rimarcare l'assenza del reggiseno.

I ganci di metallo della camicia faticano a coprire la parte superiore del corpo, mentre le pose del selfie mettono in evidenza gli slip della giovane modella e le gambe chilometriche. Bella scatta il selfie davanti allo specchio della sua camera d'albergo e scherza sulla necessità di investire nell'acquisto di un appartamento a Parigi, una soluzione che potrebbe rivelarsi utile per la giovane, spesso presente per lavoro nella capitale francese. Del resto Parigi è una meta molto gettonata per le protagoniste della passerella che amano coniugare il lavoro con momenti di svago, in giro per locali e per la città.

Protagonista della Fashion Week milanese, la giovane è subito volata in Francia per la settimana della moda parigina, che l'ha vista calcare le passerelle di moltissimi stilisti di grido, sfoggiando e interpretando look sempre diversi e trasgressivi. Non è di certo sfuggito l'abito che la giovane ha indossato per Mugler, fatto di sapienti tagli sartoriali ed evidenti trasparenze; oppure la mise interpretata con grazia per Miu Miu con tanto di gambe nude in primo piano. Passerella condivisa con la sorella e top model Gigi Hadid, mentre la stessa madre Yolanda ha sfilato per Off-White.

Bella si è resa protagonista anche della passerella di Vivienne Westwood, indossando un particolarissimo abito da sposa con parte superiore in pizzo elegante e trasperente, corredato da un lunghissimo coltello che la modella ha sfilato lentamente dalla custodia. La passerella si è conclusa con la consegna dei fiori alla giovane, con Bella in ginocchio davanti all'istrionica Westwood pronta a celebrarla. Bella, Gigi e la madre Yolanda sicuramente hanno catalizzato l'attenzione sulla loro bellezza ma anche sulla maestria e l'incredibile eleganza, mostrata solcando le passerelle delle case di moda più importanti.

