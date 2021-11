Bianca Gascoigne in lacrime a Ballando: "Soffro di dismorfobia"

" Anche se le persone mi dicono che sono bella e sexy io non mi vedo così. Mi vedo brutta ". Bianca Gascoigne ha lasciato il pubblico di Ballando con le stelle a bocca aperta, confessando di soffrire di un disturbo, che la porta a non accettare il suo corpo. Una malattia, definita dismorfobia, per la quale da tempo sta cercando di curarsi.

La modella e attrice britannica, figlia del celebre calciatore Paul Gascoigne, lo ha confessato nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai Uno al quale partecipa come concorrente. Con la sua esuberanza e il fisico prorompente, Bianca Gascoigne ha conquistato la giuria e il pubblico dimostrando di avere innate capacità da ballerina. Ma dietro la sicurezza ostentata in pista si cela un disagio profondo. A svelarlo è stata lei stessa nella clip che è andata in onda prima della sua ultima esibizione.

Bianca Gascoigne ha scelto la sua lingua madre, l'inglese, per svestire i panni della bomba sexy e raccontare una parte della sua vita privata mai svelata. " Soffro di dismorfofobia - ha spiegato nel video - ho problemi con l'immagine del mio corpo. Non penso di essere carina, non mi piace il mio fisico, la mia figura. Ho visto alcuni medici e ci sto lavorando ". La modella inglese ha spiegato di essere a suo agio con se stessa dal punto di vista della personalità, spiccata ed esuberante, ma di non accettare il suo corpo, giudicato da lei troppo formoso: " Anche se io dimagrissi non mi vedrei bella lo stesso. Non riesco a vedermi come mi vedono gli altri, quando mi dicono che sono bella. Forse apprezzerò il mio corpo quando diventerò mamma, perché allora il mio corpo avrebbe fatto qualcosa di buono e bello ".