Bianca Guaccero svela: "A mia figlia ho fatto sembrare che tutto questo sia un gioco"

Nonostante la quarantena - chiuse le porte dello studio Rai di "Detto Fatto" - Bianca Guaccero ha saputo reinventarsi, proponendo sui social la nuova versione di "Pronto Detto Fatto". Un modo per tenere compagnia al suo pubblico e per trascorrere il tempo in attesa della fine della quarantena. Del suo nuovo progetto e del suo isolamento, la Guaccero ne ha parlato in collegamento con Francesca Fialdini in diretta a "Da noi a ruota libera".

Il successo, che il format digitale sta avendo, non distoglie, però, la sua attenzione dal difficile momento che tutti noi stiamo vivendo a causa della pandemia da coronavirus. Sollecitata da Francesca Fialdini, Bianca Guaccero ha ammesso di soffrire la mancanza della sua famiglia, ma di dover apparire forte agli occhi della figlia Alice, una bambina di soli 6 anni. " Mi sto dando molto da fare anche se siamo chiusi in casa, anche se vorrei essere in Puglia. Io non vedo la mia famiglia da Natale, mi mancano da morire i miei genitori, le mie preoccupazioni sono andate subito a loro, perché essendo io a Milano ho vissuto dall’inizio tutto quanto. Gli ho detto di fare subito la spesa e gli ho spedito delle mascherine che sapevo sarebbero state introvabili" , ha confessato la Guaccero.