Big Show, dal wrestling alla serie tv di Netflix

Paul Donald Wight II, meglio conosciuto come Big Show, sbarca su Netflix con un'esilarante serie tv che lo vedrà protagonista.

The Big Show Show, come sarà la serie tv

Il titolo di questa nuova produzione originale targata Netflix, in collaborazione con WWE Studios, non poteva che essere The Big Show Show. Il wrestler ha alle spalle una carriera leggendaria sui ring della WWE, ed anche se di recente la sua presenza non è più assidua come un tempo, è ancora da considerarsi in attività. Nel futuro di Big Show ci sarà ancora il mondo dell’intrattenimento, non sul "quadrato" ma su Netflix con una serie tv interamente a lui dedicata.

The Big Show Show avrà toni decisamente non belligeranti a differenza della professione del suo protagonista. La serie tv sarà una sitcom familiare in cui Big Show interpreterà se stesso, anche se non accompagnato dalla sua vera famiglia. La trama vedrà il wrestler impegnato con divertenti vicende familiari, districandosi tra le tre figlie, la moglie e l’inedito ruolo di amorevole padre.

Dopo il wrestling lo spettacolo continua

Big Show non è l’unico nome del wrestling che è passato al cinema e alle serie tv. Lui stesso ha già partecipato ad alcuni film oltre che ad un episodio di Star Trek: Enterprise. L’esempio più famoso ovviamente è Dwayne Douglas Johnson, meglio conosciuto come The Rock, lottatore che dopo aver conquistato i titoli della WWE è diventato una star di successo del cinema con numerosi film d’azione e probabilmente anche un futuro in politica.

Altro nome sempre più legato al mondo del cinema è John Cena che di recente ha raggiunto proprio The Rock nella saga di Fast and Furious. Impossibile non citare un’altra leggenda della WWE, Bautista, parte di film di successo come Spectre, Blade Runner 2049 e del Marvel Cinematic Universe con i Guardiani della galassia.

Cast e uscita della serie tv

Tornando a The Big Show Show, la serie tv sarà composta da 10 episodi, tutti interamente disponibili su Netflix a partire dal prossimo 6 aprile. Nel cast troviamo Reylynn Caster (American Housewife), Allison Munn (That '70s Show), Lily Brooks O’Briant (The Tick) e Ben Giroux (Hart of Dixie) ma anche un altro gigante del wrestling: Mark Henry.

Nei giorni immediatamente successivi all’uscita della serie, precisamente il 10 aprile, arriverà un secondo titolo che vede nuovamente collaborare Netflix e WWE Studios, si tratta del lungometraggio "The Main Event". Il film avrà come protagonista un ragazzo di undici anni il quale, grazie alla super forza ottenuta da una magica maschera, entrerà nel mondo del wrestling affermandosi contro temibili avversari.