La confessione di Billie Eilish: "I porno mi hanno distrutto il cervello"

Sono scioccanti le dichiarazioni rilasciate da Billie Eilish durante l'ultima intervista concessa a Howard Stern nel suo popolare show radiofonico. La cantante statunitense ha svelato di essere rimasta traumatizzata dall'esposizione ai video pornografici, che l'artista ha iniziato a guardare quando aveva unidici anni.

" Ero una sostenitrice dei film hard - ha dichiarato Billie Eilish nella trasmissione radiofonica - e pensavo che ne avrei parlato senza problemi. Non capivo quanto fosse negativo, perché pensavo che fosse il modo in cui si impara a fare sesso ". Del suo trauma la popstar americana, amata e seguita da milioni di fan in tutto il mondo, ne aveva parlato anche nella canzone Male fantasy, brano inserito nel suo ultimo album Happier Than Ever. Ma con Howard Stern l'artista si è aperta ed è scesa nei dettagli, spiegando come e quanto la visione di quei contenuti hard l'abbiano condizionata, spingendola a compiacere i suoi partner in ogni modo: " L'esperienza dei porno mi ha portato a non dire di 'no' a cose che non andavano bene. Era perché pensavo che fosse quello da cui avrei dovuto essere attratta ".

La Eilish ha criticato il mondo della pornografia in particolare per il mondo in cui rappresenta i corpi delle donne e rappresenta le esperienze sessuali. Contenuti che la 19enne ha definito " violenti " e " degradanti " al limite dell'abuso e che hanno condizionato la sua crescita sia nella sfera personale sia nelle relazioni con l'altro sesso. Lei ora considera la pornografia " una vergogna " in grado di traumatizzarla con pensanti conseguenze. " Avere visto contenuti pornografici così giovane mi ha distrutto il cervello. Mi sento incredibilmente devastata per essere stata esposta a così tanto porno e questo mi ha fatto soffrire di incubi per molto tempo ", ha raccontato Billie Eilish, che non ha nascosto di essere stata in terapia anche per questo.