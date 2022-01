"La bimba dov'è?", "Il tuo cervello?". Rissa social per Belen Rodriguez

Dopo le vacanze in famiglia, Belen Rodriguez ha scelto l'Uruguay per concedersi una pausa dai suoi impegni. Insieme a lei oltreoceano è volata anche l'amica Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande fratello 1 meglio conosciuta come La Pettinose. Le due stanno trascorrendo alcuni giorni di relax in compagnia di altri italiani, ma le foto e video che la showgirl argentina sta condividendo su Instagram hanno scatenato l'ennesima polemica.

Prima di prendere un volo destinazione Montevideo, Belen Rodriguez ha lasciato la piccola Luna Marì all'ex compagno Antonino Spinalbese. La bambina, nata dalla relazione con l'hairstylist spezzino, ha trascorso le festività natalizie insieme alla famiglia Rodriguez al completo. Con l'arrivo del nuovo anno e l'impegno di Belen in Sudamerica, però, la piccola è stata affidata alle cure del papà. Un modo per trascorrere del tempo insieme alla bambina dopo la fine della relazione con Belen. Il passaggio di testimone tra madre e padre - come avviene spesso nelle famiglia separate - non è passato però inosservato agli utenti del web, che non hanno perso l'occasione di criticare la showgirl.

A scatenare l'attacco è stato l'ultimo post condiviso da Belen sulla sua pagina Instagram. Foto in cui lei si mostra sulla spiaggia con un bicchiere di vino in mano mentre fa finta di surfare sulla sabbia in compagnia di un'amica. Gli attacchi più pesanti sono arrivati da alcune utenti, sorprese del fatto che Belen si fosse allontanata dalla figlia: " Io al posto suo mi vergognerei di lasciare una bambina così piccola e andarmene in vacanza! Che schifo", "La mamma dovrebbe essere sempre vicina al bambino", "Ma come hai fatto ad andare in vacanza e lasciare tua figlia così piccola sola? ".