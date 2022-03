"Eravamo infelici...". Ora Boateng racconta tutto sulla Satta

Il 21 dicembre 2020 Melissa Satta e Kevin Prince Boateng annunciavano la fine del loro matrimonio con un comunicato ufficiale. Un anno e mezzo dopo, il calciatore tedesco di origini ghanesi ha rotto il silenzio, parlando del divorzio dall'ex velina di Striscia come di un " periodo difficile " superato anche grazie alla nuova compagna, Valentina Fradegrada.

Il calciatore oggi vive lontano dall'Italia e da suo figlio, ma sogna di tornare quando appenderà le scarpette al chiodo. Nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della sera, Boateng ha parlato del suo futuro lontano dal campo di gioco e davanti alle telecamere nelle vesti di commentatore sportivo e protagonista di una serie sulla sua vita, che il calciatore sta realizzando con l'aiuto dell'amico Sylvester Stallone.

Nella lunga chiacchierata Boateng è tornato a parlare anche della fine del matrimonio con Melissa Satta. La modella a Verissimo aveva detto di avere sofferto molto per la fine della loro relazione durata nove anni e dalla quale è nato il loro figlio Maddox. " Non è stata una mia scelta. Non l'ho vissuta bene, è stato un colpo basso che non ho saputo gestire al meglio", aveva detto lei a Silvia Toffanin quasi incolpando l'ex marito. E lui per quelle dichiarazioni è stato bersagliato di offese: "L'intervista con titoli acchiappaclick, tipo 'mi ha lasciata per una influencer, ho sofferto'. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria ".

Essere additato come "infedele" non è piaciuto a Kevin Prince Boateng, che ha chiarito quanto successo con l'ex compagna: " Non sono uno che lascia una donna per un'altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d'infelicità da non poter andare avanti ".