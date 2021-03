Ecco la foto della verità: chi abbraccia la Satta

Alla fine la verità è venuta a galla. Melissa Satta sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di un noto rampollo il cui cognome, mesi fa, era finito al centro di un gossip che la showgirl si era vista costretta a smentire su Instagram.

Le foto pubblicate dal settimanale Oggi mostrano Melissa Satta felice e sorridente al fianco di Mattia Rivetti, erede del patron di Stone Island, celebre marchio di moda sportiva. I fotografi della rivista hanno pizzicato la showgirl sarda in compagnia del giovane imprenditore che, dopo un pranzo con amici in un ristorante in centro a Milano, si sono concessi un aperitivo di coppia a City Life, quartiere moderno del capoluogo lombardo. Tra sguardi di intesa, abbracci e risate, i due sembrano addirittura scambiarsi un bacio. " Li ha pizzicati, quasi 'dipinti' il nostro paparazzo - si legge su Oggi - suscitando l’ilarità di lui, un novellino nel mondo dello showbiz (ai fotografi non si sorride, Mattia, si mostra un grugno che comunichi virilità e prometta battaglia), e lo stupore misto a nervosismo di lei"

La coppia è uscita allo scoperto dopo che, lo scorso dicembre, si era diffusa la notizia di un presunto flirt tra Melissa Satta e Matteo Rivetti. L'imprenditore, sposato e con figli, era finito suo malgrado al centro dei rumor e la showgirl era stata costretta a pubblicare alcuni video di smentita sul suo canale Instagram. Melissa Satta era reduce dalla definitiva rottura con l'ex marito, il calciatore, e le voci di una sua nuova frequentazione avevano scosso lei e la sua famiglia. Oggi a distanza di pochi mesi ecco emergere la verità sull'accaduto e su quello "scambio di persona", che aveva scatenato la dura reazione dell'ex velina.

Melissa Satta avrebbe conosciuto Mattia Rivetti, il fratello minore dell'imprenditore Matteo Rivetti, ad una cena tra amici e tra i due sarebbe scoccata la scintilla. Per mesi la coppia si sarebbe frequentata al riparo da occhi indiscreti. Almeno fino ad oggi, quando Melissa e Mattia hanno deciso di uscire allo scoperto. Una settimana fa i paparazzi avevano già immortalato Melissa Satta uscire dall'abitazione milanese del giovane rampollo - con in mano un grosso mazzo di rose rosse - dopo aver trascorso la notte da lui.