"Un boato poi sono volati i vetri". Panico a Pomeriggio 5

Quando si dice "il bello della diretta". Ma in questo caso di bello non c'è stato proprio niente. Panico e paura hanno preso il sopravvento durante l'ultima diretta di Pomeriggio 5, quando un incidente fortuito ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di peggio.

Tutto si è consumato in pochi istanti, poco prima che Barbara d'Urso desse il via al consueto dibattito sulla cronaca con l'intervento di opinionisti e analisti. I tecnici stavano allestendo la postazione riservata agli ospiti in studio, quando qualcosa è andato storto. Le telecamere di Pomeriggio 5 non hanno immortalato l'attimo esatto in cui si è consumato il brutto episodio, ma a raccontare quanto successo pochi istanti prima è stata la conduttrice che, con il personale di servizio ancora impegnato a raccogliere vetri e frammenti sul pavimento, ha spiegato: " Accadono delle cose quando uno è in diretta come noi di Pomeriggio 5. Mettendo i nostri bei tavoli, si sono scontrati e sono scoppiati i vetri sopra ".

Barbara d'Urso ha sollecitato la regia a mostrare gli attimi concitati in cui macchinisti e operatrici stavano cercando si ripulire nel più breve tempo possibile, invitando però tutti alla calma per evitare ulteriori incidenti. Rivolgendosi al pubblico, che ogni giorno la segue nella striscia pomeridiana di Canale 5, la conduttrice ha raccontato quanto stava accadendo: " Vedete le nostre amate donne che puliscono lo studio, i miei amati macchinisti. Perché non dobbiamo nascondere, né correre e né farci male soprattutto. Quindi fate con calma, perché stiamo pur sempre parlando di vetri. Stiamo tutti tranquilli e poi dopo faremo sedere anche i nostri analisti di oggi. Così oggi da casa vedete quello che accade durante i servizi quando noi facciamo entrare ospiti e analisti. Lo facciamo così, in diretta. Siamo talmente pieni di energie positive che qui boom, impazziscono anche i vetri ".