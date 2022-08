La bomba che scuote Roma: "Totti e Noemi? Lei è in dolce attesa"

Sull'addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è detto e si dirà ancora di tutto. Da mesi la coppia è al centro della cronaca rosa per un divorzio, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Sul "terzo incomodo" - alias Noemi Bocchi - invece non si è ancora detto tutto, soprattutto perché la 35enne romana mantiene - da sempre - un basso profilo. Ma se le ultime indiscrezioni venissero confermate nella storia (già complicata di per sé) ci sarebbe un grosso colpo di scena.

La soffiata arriva dal Corriere che parla di un " gossip sottotraccia", che sta agitando Roma da alcuni giorni e che nessuno oserebbe dire a gran voce: "Si dice che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi mostrino una pancia che più piatta non si può ". Del resto Totti non ha mai negato di volere un altro figlio e più volte negli ultimi due anni si è ipotizzato, che Ilary e l'ex capitano giallorosso potessero allargare la famiglia. Un figlio fuori dal matrimonio non era però prevedibile e soprattutto i tempi non renderebbero giustizia all'amore, che c'è stato tra il Pupone e la conduttrice dell'Isola dei famosi.

Se l'indiscrezione su una gravidanza a sorpresa di Noemi rimane per ora tale, quello che appare chiaro a tutti è che Noemi Bocchi sta rimanendo al fianco di Francesco Totti in questo momento complicato della separazione. Niente vacanze in Sardegna per lei che, in realtà, era una habitué della Costa Smeralda. La 35enne ha preferito affittare un appartamento al Circeo, sulla costa laziale, per rimanere a due passi dalla villa a Sabaudia, dove il Pupone si trova in vacanza con i figli. In alto mare i due avrebbero addirittura avuto un incontro al riparo da occhi indiscreti sullo yacht di un amico.

In giro vederla è quasi impossibile. La nuova fiamma di Totti riesce a tenere alla larga paparazzi e giornalisti e i suoi amici e parenti non si lasciano sfuggire indiscrezioni sul suo conto. Sui social la Bocchi è praticamente un fantasma: il profilo è provato e non si trovano foto di lei. Eppure c'è chi è pronto a scommettere che presto lei e l'ex capitano della Roma usciranno allo scoperto. I due avrebbero un patto con tanto di data, ma al momento non c'è niente di certo.