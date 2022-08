"Hanno un accordo". La rivelazione su Totti e Noemi

Solo quando le carte del divorzio saranno firmate e gli accordi economici stabiliti e avallati dal tribunale. Ecco quando Francesco Totti e Noemi Bocchi dovrebbero uscire allo scoperto, mostrandosi agli occhi di tutti come una nuova coppia. Sarebbe questo l'accordo che l'ex capitano giallorosso e la nuova compagna avrebbero stretto per tutelare i rispettivi figli e loro stessi.

Lo rivela Il Messaggero che, riferendo da fonti vicine alla coppia, fa sapere che i due dovrebbero uscire allo scoperto solo " quando la battaglia legale con Ilary Blasi sarà finita ". La caccia alla coppia più chiacchierata dell'anno, dunque, prosegue e i paparazzi si sfregano le mani. Mentre Ilary è scappata in Trentino per concedersi altri giorni di relax lontano dalla Capitale e dalle domande scomode, Francesco Totti è a Sabaudia per trascorrere qualche settimana al mare con i figli. A San Felice Circeo, poco distante dalla villa dello sportivo, c'è anche Noemi che quest'anno - per la prima volta in assoluto, assicurano gli amici di lei su Fanpage - ha dato forfait all'amata Sardegna rinunciando alle vacanze per rimanere a Roma vicino a Francesco.

Il Pupone è impegnato a mantenere un basso profilo sulla crisi matrimoniale che ha portato al divorzio, ma sembra non riuscire a stare lontano dalla sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Dopo essere stato pizzicato dal settimanale Chi per ben due volte a casa della nuova fiamma in centro a Roma, i fotografi lo avrebbero anche sorpreso a bordo di uno yacht ancorato a largo di Sabaudia, dove poco prima sarebbe salita anche la 34enne romana.

Insomma rumor, scatti rubati e bocconi di gossip per placare la curiosità: questo è quello che Totti e Noemi avrebbero deciso di lasciare a riviste e fan in attesa di poter uscire allo scoperto come coppia. Il patto, però, potrebbe durare a lungo visto che le pratiche per la separazione sono ancora ferme sul tavolo. L'ex coppia d'oro Blasi-Totti ha optato per una procedura abbreviata con negoziazione assistita, che comporta una drastica riduzione nei tempi tecnici per la separazione. Ma si parla sempre di mesi, considerando che le parti non si sarebbero ancora sedute insieme al tavolo delle trattative. Fino ad allora, dunque, i paparazzi dovranno darsi un gran bel da fare.