Bomba a Temptation Island: Antonella Elia sbotta e chiede il falò anticipato, Pietro rifiuta

Lo avevano promesso e sembra proprio che le attese non saranno tradite: "Ne vedrete delle belle". A Temptation Island pare che Antonella Elia e Pietro Delle Piane siano già ai ferri corti. L'indiscrezione è ghiotta e porta la firma del blogger Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha sganciato la bomba: Antonella Elia furiosa ha chiesto il falò di confronto, ma Pietro non si è presentato.

Giovedì 2 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Temptation Island, nella version mix tra coppie di famosi e non i cui nomi e volti sono stati pubblicati sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Mentre già si annunciano colpi di scena e coppie sull'orlo di una crisi di nervi, nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni che riguardano una delle coppie più attese (e chiacchierate) del reality, quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Secondo un'anticipazione fornita dal blogger Amedeo Venza, la showgirl e il suo compagno saranno i veri protagonisti di questa prima edizione post quarantena. A conferma di ciò ci sarebbero le parole del conduttore, Filippo Bisciglia che, in un'intervista recente, aveva anticipato che qualcosa sarebbe già avvenuto nei primi giorni di registrazioni.

Nelle storie del suo profilo Instagram Venza, infatti, ha sganciato una vera e propria bomba, che interessa Antonella e Pietro. Tra corteggiamenti e gelosia, Antonella sarebbe stata profondamente delusa da un comportamento del compagno con una single e sarebbe passata alle vie di fatto, chiedendo a gran voce un confronto a pochi giorni dall'ingresso nel villaggio sardo, teatro del programma. " Pare che Antonella sia in profonda crisi per il comportamento allucinante - scrive il blogger sui social - di Pietro alle prese con una bellissima tentatrice. Si mormora che Antonella abbia chiesto già il falò di confronto e lui abbia rifiutato ".

Proprio come era successo al Grande Fratello Vip - quando Delle Piane era stato pizzicato in compagnia di Fiore Argento, sorella di Asia scatenando la reazione della Elia - Pietro Delle Piane si sarebbe lasciato tentare da una delle avvenenti single che vivono nel villaggio dei fidanzati. Il tutto a pochi giorni dall'inizio delle riprese. I primi video mostrati ad Antonella Elia nel famoso "pinnettu" avrebbero scatenato la gelosia della showgirl, che avrebbe chiesto un immediato chiarimento al compagno, richiesta però rifiutato dall'uomo. Come andrà a finire? Dovremo attendere ancora qualche giorno trovare conferma (e ulteriori dettagli) sull'accaduto.