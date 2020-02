Brad Pitt scherza sulla Megxit durante i Bafta

Brad Pitt, benché premiato ai Bafta 2020, non ha potuto presenziare alla kermesse a causa di impegni familiari.

Questo però non gli ha impedito di scherzare su questioni squisitamente britanniche nel suo discorso di accettazione, che è stato letto dalla collega Margot Robbie. Lo scherzo dell’attore, come riporta il Mirror, ha avuto a che fare con la Megxit, cioè la decisione del Principe Harry e Meghan Markle di fare un passo indietro come membri senior della Royal Family e trasferirsi in Nord America.

“ Ehi, Gran Bretagna - si legge nel discorso di Pitt, vincitore come attore non protagonista per il suo personaggio di Cliff Booth - ho sentito che sei appena diventata single. Benvenuta nel club. Ti auguro il meglio con gli accordi di divorzio, bla bla bla ”. Brad Pitt si è detto anche entusiasta di poter portare Harry negli Stati Uniti con lui. Robbie ha rimarcato come fossero parole del collega e non sue, mentre i duchi di Cambridge in sala soffocavano le risate. Secondo la stampa britannica, è un buon segno che il Principe William e Kate Middleton riescano a scherzare sulla questione.

Brad Pitt ha scherzato sul divorzio, dato che lui è a sua volta un pluridivorziato: è stata messa fine a due dei suoi matrimoni, prima con Jennifer Aniston e poi con Angelina Jolie.

Pitt, sta facendo incetta di premi con il ruolo ricoperto in “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino. La pellicola aveva ricevuto molte nomination ai Bafta, ma solo Pitt ha vinto il premio alla fine. Il personaggio di Cliff Booth è l’immaginario alter ego di un attore, Rick Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio. Booth è il suo stuntman, amico e ombra. Nel film, Dalton è in crisi lavorativa e Booth gli offre un sostegno, oltre a essere il suo tuttofare. Durante una giornata di lavori, Booth finisce nel ranch che ospita la Manson Family, dando vita a una delle scene più divertenti del film - che è completamente immaginario, ma ha visto la collaborazione della famiglia della compianta attrice Sharon Tate per la realizzazione.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?