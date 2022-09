Icardi e Wanda Nara nei guai: un rogo di mobili in giardino causa un incendio

Mauro Icardi e Wanda Nara l'avrebbero combinata grossa. Mentre la coppia si trova all'estero, impegnata in alcuni progetti di lavoro, i giardinieri sarebbero stati autorizzati a smaltire alcuni mobili vecchi bruciandoli nel giardino della villa di Wanda e Maurito, che si trova sulle sponde del lago di Como a Brienno. Il rogo sarebbe, però, sfuggito al controllo degli inservienti, propagandosi e creando una colonna di fumo densa e pericolosa, che ha richiamato l'attenzione del vicinato. E immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco e la polizia, con i vicini che hanno denunciato i due vip.

A dare notizia dell'accaduto è stato il programma della tv argentina LAM - Los Angeles de la Mañana, che ha raccontato dell'episodio avvenuto negli scorsi giorni nella mega villa di proprietà di Wanda Nara e Mauro Icardi. Nella storia sarebbe coinvolta anche Nora Colosimo, la madre di Wanda, che vive in Italia e sarebbe stata presente al rogo. " Avevano dei mobili vecchi e cosa fai? Li doni, li vendi, li fai portare via. - hanno riferito i giornalisti di LAM - No, hanno detto 'eliminiamo i mobili' nel bel mezzo del Lago di Como. Così hanno deciso di accendere un fuoco, li hanno dati alle fiamme e subito si è scatenato un fumo tremendo ".

Cosa è successo sul Lago di Como

Le fiamme sarebbero sfuggite al controllo dei giardinieri e la coltre di fumo avrebbe raggiunto le case vicine, facendo scattare l'allarme nei vicini, che avrebbero subito chiamato i pompieri. Sempre secondo quanto riferito dalla trasmissione argentina, sul posto sarebbero arrivati una pattuglia della polizia e diversi pompieri per spegnere il fuoco, che avrebbe potuto minacciare la folta vegetazione che si sviluppa attorno al lago di Como.