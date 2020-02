Il brutale attacco a Sonia Bruganelli: "Speriamo non diventi come i tuoi figli"

Sonia Bruganelli è una donna ironica, che ama divertirsi e, soprattutto, che se ne frega di quanto scrivono gli haters sul web. I suoi social sono spesso preda degli odiatori di professione, persone che molto spesso con account fake insultano con l'obiettivo di umiliare il prossimo. In uno degli ultimi post, però, si è andati oltre e a essere presa di mira non è stata la donna, sono stati i suoi figli.

Perché Sonia Bruganelli è così presa di mira? Probabilmente per il suo tenore di vita molto alto, in linea con i suoi guadagni, che la donna non nasconde ma mostra con normalità. In un momento storico in cui c'è molta discrepanza e invidia sociale, il comportamento di Sonia Bruganelli appare distonico agli occhi di alcune persone, che non perdono occasione di criticare ma, con più frequenza, insultare la moglie di Paolo Bonolis. Sono noti gli attacchi ricevuti per i viaggi in aereo privato mostrati sui social da Sonia Bruganelli, che senza essere tenuta a farlo si è giustificata, spiegando che con la sua famiglia viaggiano a bordo di jet privati per favorire gli spostamenti di una delle figlie.

Altrettanto eclatanti sono le polemiche quando la donna pubblica foto o video con borse di lusso e scarpe di brand importanti, quando mostra la sua casa o in qualsiasi altra circostanza nella quale si evidenzi uno stile di vita più elevato rispetto alla media. Ormai, Sonia Bruganelli ha fatto l'abitudine a tutto questo e, anzi, si diverte a provocare gli utenti dei social. Nonostante tutte le critiche, non ha smesso di condividere, perché quello è il suo mondo e quella è la sua vita, anche se solo pochi mesi fa aveva dichiarato di essere pronta a fare un passo indietro per il bene dei suoi figli. Tuttavia, ultimamente viene presa di mira anche quando non mette borse o scarpe firmate, quando non viaggia a bordo di eleganti aerei privati. Uno dei commenti più cattivi arrivati negli ultimi mesi sul suo profilo, infatti, è stato lasciato sotto la foto di un piccolo di chihuahua, uno dei quelli nati dalla cucciolata della sua cagnolina.