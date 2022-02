Brutto incidente per Francesco Paolantoni: il comico finisce in ospedale

Il comico Francesco Paolantoni ha trovato la forza di scherzare anche sul suo brutto incidente. L'attore è ricoverato da alcuni giorni presso il Centro traumatologico ortopedico di Napoli per una brutta frattura riportata in seguito a un incidente, che il protagonista di Made in sud non ha però chiarito.

La notizia del grave infortunio è stata data proprio dall'attore attraverso il suo profilo Instagram. " Se uno si frattura tibia, perone e malleolo in un colpo solo è buono? ", ha ironizzato sulla popolare piattaforma social, mostrandosi dal letto dell'ospedale. Nel breve filmato condiviso con i suoi follower Paolantoni ha fatto inquadrato la gamba steccata e ha parlato di una frattura scomposta al piede. Nel salutare i suoi seguaci, l'interprete ha rivelato di essere ricoverato presso il Cto di Napoli, ma di non sapere ancora quando potrà lasciare l'ospedale.

La dinamica dell'incidente, che lo ha visto sfortunato protagonista, non è stata resa nota, ma con il passare delle ore Francesco Paolantoni ha condiviso altri post con i suoi fan. Un modo come un altro per passare il tempo e per aggiornare tutti sulle sue reali condizioni di salute. A preoccupare i suoi sostenitori è stata soprattutto la possibile assenza da Made in sud, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai Due, che lo vede protagonista insieme ad altri attori comici come Biagio Izzo ed Enzo Salvi.