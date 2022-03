Brutto incidente in strada per Emanuela Folliero: "La manutenzione dei marciapiedi di Milano..."

Brutta disavventura per Emanuela Folliero. La conduttrice televisiva si è rotta una gamba sotto casa mentre stava camminando sul marciapiede. La Folliero era appena uscita dalla sua abitazione in centro a Milano quando, per colpa di un marciapiede sconnesso, è caduta malamente, procurandosi una grave lesione alla gamba.

La conduttrice è stata subito trasportata d'urgenza all'ospedale Gaetano Pini, ma sui social ha sfogato tutta la sua frustrazione per l'incidente causato, secondo quanto raccontato, dalle pessime condizioni del marciapiede. "Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi", ha scritto sulla sua pagina Instagram Emanuela Folliero, pubblicando una foto in cui lei è sdraiata a terra con il ghiaccio sul ginocchio.

È nelle storie del suo account, però, che la popolare presentatrice televisiva ha spiegato quanto avvenuto in strada. Un incidente che, a quanto pare, poteva essere evitato se la manutenzione di strade e marciapiedi milanesi fosse stata fatta correttamente. " Oggi sono uscita di casa, ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti nei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera e mi sono fracassata ". Con la parola "trabocchetto" Folliero ha fatto intendere di essere stata vittima di una buca o di un avvallamento dell'asfalto, che l'ha fatta cadere a terra rovinosamente, procurandole un grave problema alla gamba.

Sempre su Instagram la conduttrice ha ironizzato sulle condizioni delle strade milanesi. " Il risultato della "perfetta" manutenzione dei marciapiedi di Milano. Purtroppo non è un selfie e nemmeno una foto voluta da me ", ha spiegato giustificando la pubblicazione dello scatto in cui lei appare a terra subito dopo la caduta. Una fotografia che le è stata fatta dai soccorritori per denunciare l'accaduto sul posto. La Folliero ha ringraziato il personale del 118, i medici e gli operatori dell'ospedale Gaetano Pini, dove ha ricevuto le prime cure.

Non si conosce, però, l'entità del danno subito dalla conduttrice. Sul web Emanuela Folliero ha mostrato la gamba fasciata, che potrebbe fare pensare a una frattura dell'arto. Ma potrebbe trattarsi anche di una problema al ginocchio. Di sicuro la presentatrice ha chiamato in causa il sindaco di Milano, Beppe Sala, e le istituzioni locali taggandoli nelle sue storie nel tentativo di portare l'attenzione sulla vicenda e sulle pessime condizioni delle strade di Milano.