C'è la data dell'incoronazione. Ecco quando Carlo sarà ufficialmente Re

Dopo giorni di rumor e indiscrezioni Buckingham Palace ha annunciato che Re Carlo III sarà incoronato sabato 6 maggio 2023. Otto mesi dopo la morte della regina Elisabetta II, spentasi a 96 anni per cause naturali lo scorso 8 settembre. La cerimonia, come vuole la tradizione secolare, si terrà nell'Abbazia di Westminster a Londra e sarà guidata dall'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

I tabloid inglesi avevano ipotizzato giugno come possibile mese dell'incoronazione ufficiale del re d'Inghilterra. Ma a Buckingham Palace hanno ritenuto opportuno anticipare i tempi, rimanendo lontani dalla data del 2 giugno, nella quale si dovrebbe tenere un omaggio a Elisabetta II (che fu incoronata proprio il 2 giugno 1953). I preparativi per la solenne celebrazione, uno degli eventi religiosi più antichi della storia, sono già cominciati, ma secondo la stampa britannica avranno un tono meno sfarzoso, sembra, per volontà dello stesso Carlo III visti i tempi di crisi e per evitare le crescenti polemiche.

Le sei fasi dell'incoronazione

L'incoronazione arriva a distanza di tempo dall'ascesa al trono del principe Carlo e con un lasso di tempo adeguato al lutto nazionale e reale. Nei prossimi otto mesi ci sarà tempo a sufficienza per organizzare in ogni dettaglio il cerimoniale religioso che, da 900 anni, si divide in sei fasi distinte: il riconoscimento, il giuramento, l'unzione, l'investitura che comprende l'incoronazione, l'intronizzazione e l'omaggio.

Il riconoscimento

Il sovrano arriverà nel "teatro", ovvero lo spazio centrale dell'Abbazia di Westminster, e si girerà in ciascuna delle quattro direzioni (est, sud, ovest e nord) per mostrarsi al popolo. A quel punto, l'arcivescovo di Canterbury proclamerà Carlo "re indiscusso" e chiederà alla comunità presente all'interno dell'Abbazia e al coro di omaggiare il sovrano con "disponibilità e gioia" al grido di "Dio salvi re Carlo".

Il giuramento

Anche se la formula è cambiata nel corso dei secoli, re Carlo III giurerà di regnare secondo la legge, di esercitare la giustizia con misericordia e di mantenere la Chiesa d'Inghilterra. Poi, davanti all'altare e con la Spada di Stato davanti a sé, il sovrano dichiarerà: "Le cose che ho qui prima promesso, le farò e le manterrò. Quindi aiutami Dio". Come passo successivo bacerà la Bibbia e firmerà il giuramento.

L'unzione

Si tratta dell'atto centrale della cerimonia di incoronazione. Il re verrà "unto, benedetto e consacrato" dall'arcivescovo di Canterbury. Poi Carlo III si toglierà la veste cremisi e si siederà sul trono di re Edoardo, una seduta realizzata nel 1300 e sulla quale si sono seduti tutti i sovrani dal 1626, sotto un baldacchino di seta o stoffa d'oro tenuto da quattro cavalieri della Giarrettiera.

In questa fase i gioielli della Corona hanno un ruolo centrale. L'arcivescovo utilizzerà l'ampolla a forma di aquila d'oro e il cucchiaio per unzione in argento dorato del XII secolo, uno dei pezzi più antichi e preziosi del tesoro reale. Durante l'unzione il coro canterà l'inno "Zadok The Priest".

L'investitura e l'incoronazione

Dopo l''unzione il sovrano indosserà una veste bianca senza maniche (il Colobium Sindonis) e poi una veste di stoffa d'oro (la Supertunica) per ricevere l'investitura ufficiale. A carlo III verrà presentata una spada ingioiellata, gli speroni d'oro (che simboleggiano la cavalleria) e le armille (bracciali d'oro simbolo di sincerità e saggezza). A quel punto indosserà la Veste Reale d'oro e gli sarà porto il globo, l'anello dell'incoronazione al quarto dito della mano destra, lo scettro e la verga.

L'intronizzazione

Seduto sul trono di Edoardo, Carlo III sarà incoronato dall'arcivescovo con la corona di Sant'Edoardo mentre la congregazione esulterà al grido "Dio salvi il re". Poi, terminata la benedizione, il sovrano andrà al suo trono e sarà "innalzato su di esso dagli arcivescovi e dai vescovi e da altri pari del regno".

L'omaggio e l'incoronazione della regina consorte

L'arcivescovo, i principi di sangue reale (tra questi anche il principe William) e i pari anziani renderanno omaggio a re Carlo III mettendo le mani tra quelle del re, giurando fedeltà, toccando la corona e baciando la mano destra del re.

Subito dopo l'omaggio a re, Camilla sarà incoronata regina consorte con una cerimonia simile ma più breve e semplice. Secondo un diktat inserito nella clausola matrimoniale dopo le nozze tra Carlo e Camilla.