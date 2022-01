C'è posta per te, Alessia tradita dal marito: "Ce l'ha d'oro?". Interviene la Venier

La nuova stagione di C'è posta per te si è aperta con storie cariche di emozioni. A fare discutere, però, è stata soprattutto la storia di Giovanni e Alessia, una coppia di sposi napoletani in via di separazione per colpa di un tradimento consumato dall'uomo.

A presentarsi da Maria De Filippi è stato Giovanni deciso a riconquistare la moglie dopo averla tradita con la cugina di lei. Dall'altra parte della busta ad ascoltare le suppliche e le richieste di perdono c'era Alessia insieme a suo padre. " Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c'è mai stato un sentimento nei confronti dell'altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe ", ha esordito l'uomo all'apertura della busta.

La reazione di Alessia è stata contenuta. La giovane ha trattenuto a stento le lacrime, raccontando la sua parte di storia con dignità e parlando anche del figlio perso: " Quando mi sono accorta che c'era un'altra gli ho detto che non volevo sapere chi era. Gli ho detto: 'Chiudi e rendimi felice". Avevo capito che c'era qualcuna ma non che era lei. Lui mi ha colpito in un momento pessimo. Avevamo perso un bambino. Ma quando io sono stata male lui non c'era ". Mentre Giovanni era in lacrime, la donna ha raccontato di essersi sentita in colpa per avere trascurato il marito, pensando di averlo involontariamente spinto al tradimento.