"Ma perché si abbracciano tutti?". La polemica (sbagliata) sulla De Filippi

A furor di popolo, torna in tv Maria De Filippi con C’è Posta Per Te. Lo show di Canale 5, record di ascolti per la rete ammiraglia di Mediaset, ad oggi è il programma più longevo con 24 edizioni all’attivo e un successo che si è consolidato anno dopo anno. Grazie al suo mix di ironia e commozione, C’è Posta Per Te è diventato un must per il sabato sera di Canale 5. E, in questo 2021 ancora strozzato dal virus e da restrizioni, il ritorno del programma della De Filippi cade proprio a fagiolo. Infatti, sabato 9 gennaio, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione dello show, confermando la voglia di far divertire e commuovere il pubblico con storie vere e vissute.

La polemica sui social

C’è Posta Per Te è tornata in tv con una lunga scia di polemiche che si sono sparse a macchia d’olio sui social, durante la prima storia che è stata raccontata in studio da Maria De Filippi. Sabrina Ferilli è stata la prima ospite che, insieme a sua madre, regala un momento di gioia a una coppia in crisi economica proprio a causa delle restrizioni anti-covid. E qui scattano baci, abbracci e strette di mano. Il pubblico è ammassato uno vicino all’altro, partecipa attivamente e nessuno di loro indossa la mascherina, né tanto meno viene rispettato il distanziamento. "Ma perché possono stare uno vicino all’altro?", si legge su Twitter. "Tutti senza mascherina, solo qualche plexiglass. A questo punto mi chiedo il motivo della chiusura di bar e ristoranti", si domanda un fan della trasmissione. "Non ho capito: ma il Covid ha paura di Maria De Filippi, per caso?" ironizza un altro utente.

Ma la verità è un'altra

Al netto delle polemiche social, la verità è un'altra. E spazza via le polemiche stesse. C’è, infatti, una ragione ben precisa che spiega quest’aria di rilassamento che si respira a C’è posta per te. Il programma di Maria De Filippi è stato girato tra settembre e ottobre, prima delle attuali restrizioni che sono state messe in atto, appunto, verso la fine di ottobre. Non solo. Come succede per qualsiasi programma in cui è previsto il pubblico in studio, a tutti viene chiesto un tampone molecolare prima dello show. E ancora: i baci, gli abbracci e le strette di mano, per il momento, sono consentiti tra persone dello stesso nucleo familiare. Insomma la polemica di ieri sera lascia il tempo che trova. E per fortuna non ha avuto modo di andare oltre. Alla fine, infatti, nessuno è riuscito a resistere (di nuovo) alle storie e all'ottima conduzione di Maria de Filippi.