C'è posta per te, Zorzi nella bufera "Buffone, cialtrone..."

Succede spesso che i protagonisti di C'è posta per te finiscano al centro di discussioni e polemiche sui social network. Le storie più singolari e i personaggi più particolari danno quasi sempre il via a critiche e commenti da parte del popolo del web durante e dopo la puntata. Ma le ultime dichiarazioni fatte da Tommaso Zorzi su una delle protagoniste di C'è posta per te stanno facendo discutere oltre il previsto.

Tutto è nato dalla messa in onda della storia di Fernando e Giada, padre e figlia, che sono riusciti a rincontrarsi dopo oltre vent'anni di lontananza. Una storia carica di emozioni e sentimenti che ha toccato nel profondo il pubblico - soprattutto per il dolore del padre che per anni non è potuto stare vicino alla figlia - ma a quanto pare non l'influencer Tommaso Zorzi, che si è soffermato maggiormente sull'aspetto fisico della ragazza. E il suo commento spiazzante, affidato alle storie della sua pagina Instagram, ha scatenato il putiferio sui social.

L'ex vincitore del Grande fratello vip ha ironizzato sul volto di Giada, scherzando sulle sue sopracciglia e paragonando la donna a una delle concorrenti del programma Drag Race Italy - Enorma Jean - di cui Zorzi è stato giudice nell'ultima edizione. Commenti pubblicati su una serie di screenshot del primo piano della ragazza e che hanno fatto indignare il web. Come era prevedibile, infatti, con un profilo seguito da quasi due milioni di follower, le parole dell'influencer milanese non sono passate inosservate, attirando critiche e attacchi.