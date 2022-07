Fedez, la caduta e il piede fasciato. Cosa è successo a Tananai

Quella che sembrava una gag si è trasformata in una seccatura per Tananai, che durante l'ultima registrazione del Battiti Live è caduto sul palco mentre si stava esibendo con Fedez e Mara Sattei sulle note della loro hit estiva "La dolce vita".

L'infortunio è avvenuto sotto gli occhi del pubblico presente in piazza a Gallipoli, che stava assistendo alle registrazioni dello spettacolo che verrà trasmesso in prima serata su Italia Uno martedì 5 luglio. Ma in pochi hanno capito davvero cosa è successo. A spiegarlo è stato il cantante attraverso il suo profilo Instagram, quando si è mostrato nel backstage del Battiti Live mentre gli fasciavano la caviglia dolorante per la caduta.

L'incidente è avvenuto a metà dello show itinerante condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che è stato registrato in Puglia sabato 2 e domenica 3 luglio. Tananai stava cantando insieme a Fedez e a Mara Sattei quando si è scatenato e ha iniziato a saltare, ma tornando a terra ha messo un piede in fallo e è caduto. L'artista è stato raggiunto da Fedez ma l'esibizione non si è fermata e sul momento tutti hanno pensato che la caduta non avesse avuto conseguenze.