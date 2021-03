Akash Kumar resta un "mistero". Ora si è pure schiarito gli occhi?

L'Isola dei Famosi entra nel vivo e gli ingredienti per far alzare l'asticella degli ascolti ci sono tutti. Il primo infortunato (Roberto Ciuffoli), le prime difficoltà per la fame e la fatica e primi accesi screzi sull'isola ma soprattutto in studio. Nell'ultima puntata del reality di Ilary Blasi, infatti, tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar sono volati stracci per il mistero sulle identità del modello indo-brasiliano, tanto da indurre Akash a chiedere di essere nominato per abbandonare il gioco.

A mettere l'uno contro l'altro l'opinionista e Akash Kumar, nel scorso dell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, è stato il mistero sulle molteplici identità utilizzate dal modello nel corso della sua carriera televisiva. Tommaso Zorzi ha punzecchiato il concorrente dell'Isola chiedendogli spiegazioni sulla vicenda, ma il 29enne, nato in India e cresciuto a Verona sin dall'età di 10 anni, non ha reagito bene alle insinuazioni e si è subito scagliato contro Zorzi: " Senti, se vuoi fare la polemica di Selvaggia, non ci sto. Ho già chiarito in un altro programma e sul web trovate tutto, se facciamo ancora questa polemica lascio la parola ".

Zero è il voto di Akash Kumar - ha sentenziato Zorzi - zero simpatia, molto arrogante, si dà poco da fare nonostante quello che dica

Il trash non mi appartiene e il caro Zorzi deve calare le sue ali e parlare in modo decente. Sono un bravo ragazzo e ho una carriera fuori. Mi sento a disagio e vorrei abbandonare, ho fuori una carriera che mi aspetta, con i rafinados non mi trovo, ho già vinto la mia Isola, ho già vinto con me stesso

Stupito della reazione del modello, Tommaso Zorzi ha lasciato la parola alla Blasi, che ha cercato di placare gli animi, parlando dipiù che di polemica. Ma poco dopo il vincitore del Grande Fratello Vip ha deciso di replicare a distanza a Akash, togliendosi un fastidioso sassolino dalla scarpa durante le "pagelle". "". Insomma stoccate a distanza tra l'Italia e l'Honduras, proseguite poco dopo con la reazione scomposta del modello che, talmente infastidito dalle parole di Zorzi, ha minacciato di abbandonare il. Tornato in Palapa dopo la nomination, Akash ha sbottato: "".

Intanto a tenere banco sul web, dopo il mistero dei nomi, c'è anche il presunto ritocchino che Akash Kumar si sarebbe fatto agli occhi. Il modello dallo sguardo di ghiaccio è finito al centro dei pettegolezzi per le dichiarazioni rilasciate dal chirurgo estetico Giacomo Urtis, che ha parlato di un'ipotetica operazione per schiarire il colore dell'iride attraverso l'inserimento di un dischetto colorato: il brightocular, pratica pericolosissima e vietata in Italia. L'ennesimo mistero che aleggia attorno al modello ora ufficialmente in nomination contro Angela Melillo.