Isola dei Famosi, infortunio in diretta per Roberto Ciufoli. Rinviato lo sbarco

Inizia in salita l'avventura all'Isola dei famosi per Roberto Ciufoli. L'attore comico della Premiata Ditta si è infortunato durante la prima prova immunità, scontrandosi con il compagno di squadra Akash Kumar e riportando una contusione alla spalla sinistra. Un incidente che lo ha visto costretto a rinviare il suo approdo sulla spiaggia dei Rafinados per effettuare ulteriori accertamenti medici.

Tra lanci dall'elicottero, schede di presentazione e prime schermaglie tra i concorrenti, la gara è entrata nel vivo con le prove che hanno visto contrapporsi le due squadre in gioco. Da una parte i Burinos (Awed, Daniela Martani, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne e Vera Gemma) e dall'altra i Rafinados (Drusilla Gucci, Akash Kuhmar, Ferdinando Guglielmotti, Angela Melillo, Roberto Ciufoli ed Elisa Isoardi). Ma è durante la prima prova immunità che è avvenuto l'incidente che ha visto protagonisti Roberto Ciufoli e. I concorrenti dovevano tuffarsi da una piattaforma in mezzo al mare per poi raggiungere la spiaggia, tuffarsi in una vasca di fango, raccogliere delle chiavi al suo interno e aprire degli scrigni contenenti pezzi di un puzzle da completare nel minor tempo possibile. Per i Rafinados a lanciarsi per primo è stato il visconte Ferdinando Guglielmotti e a seguire Ciufoli e Kuhmar. Quest'ultimo, però, nel lanciarsi dalla piattaforma è caduto in acqua addosso a Roberto Ciufoli colpendolo con forza alla spalla. L'attore comico ha portato a termine la prova, ma alla fine è stato costretto ad essere soccorso.

Che qualcosa non andasse i telespettatori dell'Isola dei Famosi se ne sono accorti quando i concorrenti sono entrati nella Palapa per le prime nomination. All'appello, tra i Rafinados, mancava proprio Roberto Ciufoli, arrivato più tardi. A spiegare l'accaduto è stato l'inviato di Ilary Blasi, Massimiliano Rosolino: " Roberto è rientrato lo hanno sistemato e fasciato per entrare in Palapa, ma dovrà fare un ulteriore check up. Quindi questa sera non tornerà in spiaggia con gli altri ma si fermerà qui e sarà medicato e controllato ". L'approdo sull'isola per Ciufoli è stato dunque rinviato e i Rafinados sono sbarcati sulla spiaggia in cinque in attesa di conoscere il destino dell'attore. In gioco potrebbe entrare presto uno dei due aspiranti naufraghi - Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani - isolati a Parasite Island insieme a Marco Maddaloni, ex vincitore dell'Isola dei famosi 2019.