Se per un minuto di gloria i vip insultano Salvini e Meloni

Che molti artisti italiani siano esterofili non è una novità. Solo che l'effetto è quello degli eterni "wanna be" che non sono nemmeno in grado di copiare. A differenza di quanto fanno oltreoceano, dove i volti noti che scendono legittimamente in campo a sostegno dei loro politici preferiti portando per lo più contenuti e motivi per votarli, in Italia si limitano a una campagna d'odio degna di una scaramuccia da quinta elementare. "Lui è brutto, lei è cattiva", questo è il tenore degli ultimi messaggi social pubblicati, per esempio, da Tommaso Zorzi e da Elodie. Ci sono poi La rappresentante di lista, che nel loro mondo ideale vorrebbero impedire di trasmettere le loro canzoni, lanciando addirittura maledizioni.

La cantante del tormentone estivo Tropicana, pochi giorni fa ha voluto lanciare strali contro Giorgia Meloni, suo bersaglio preferito insieme a Matteo Salvini, forse allo scopo di raccogliere qualche like in più. E così, dal nulla, ha pubblicato un tweet: " A me sinceramente fa paura ". Il riferimento di Elodie era a quello che lei pensava fosse il nuovo programma elettorale di Giorgia Meloni, senza accorgersi che, però, si stava aggrappando a un programma vecchio di 6 anni. Per altro, solo pochi giorni prima ospite in tv di Peter Gomez aveva parlato di fascismo in una discussione incentrata sul leader di Fratelli d'Italia.

Altro giro, altra corsa. È il turno di Tommaso Zorzi che dal nulla dà dell'idiota a Matteo Salvini su Twitter. Davanti all'insulto, il leader della Lega ha replicato senza colpo ferire, evitando di entrare il polemica con l'influencer, che però non ha gradito la replica. Magari pensava che Salvini stesse zitto mentre lui faceva il bello e il cattivo tempo, giocando all'influencer impegnato per avere un po' di like sui social. E davanti alla replica del leader della Lega, si è incattivito ancora di più e ha pubblicato un nuovo tweet: " Hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro ". Contenuti: zero.