Can Yaman in visita ai bimbi del reparto oncologico

Can Yaman non è certo nuovo a grandi gesti di solidarietà. Già in passato quando era in Turchia ha dato vita, tramite il suo fandom, ad una catena di solidarietà aiutando due bambini. Palmir e Giovanni due piccoli affetti da una rara malattia che grazie ai soldi raccolti, e alla vendita di alcuni indumenti iconici dell’attore, hanno potuto sostenere le gravose spese per le cure. Non stupisce quindi che una delle priorità dell'attore sia proprio quella di dedicarsi alle sue attività filantropiche che riguardano soprattutto i bambini. Così, mentre il mondo del gossip si chiede cosa stava succedendo nella sua vita privata, Can in totale anonimato, ha fatto visita al reparto Oncologico Pediatrico dell’Umberto I di Roma.

Da notizie di corridoio la sorpresa per i piccoli pazienti è stata grande, e c’è stata una vera e propria gara per potersi fare un selfie con uno dei personaggi più amati e controversi del momento. Dal suo arrivo nel nostro Paese per girare la serie tv Sandokan, Can Yaman infatti riempie intere pagine di giornali alimentando gossip e supposizioni, che riguardano più la sua vita privata che quella professionale. A questo però l’attore ha recentemente risposto in maniera molto decisa mettendo un punto fermo su un'ondata di pettegolezzi che lo sta travolgendo da quando ha messo piede nel nostra Paese. È infatti di poche settimane fa la sua scomparsa dai social che ha creato un vero e proprio putiferio, dando vita ad illazioni di ogni genere.

Si viene invece a scoprire che non si trattava di una sparizione, ma soltanto di un restyling del suo profilo Instagram che è ricomparso con i suoi oltre otto milioni di follower, insieme a qualche novità. Sono infatti scomparse alcune immagini ed è stato annunciato l’arrivo di un nuovo ufficio stampa che curerà i suoi interessi professionali. Una notizia che ha reso molto felici le fan che hanno invaso di messaggi la nuova direzione, chiedendo di trattare il loro beniamino “ con i guanti di velluto ”.

Un’ondata di affetto che nonostante il gossip che imperversa, non tende a placarsi facendo di lui un fenomeno unico mai riscontrato prima. Fenomeno che ora verrà ulteriormente alimentato con l’arrivo di Mr Wrong il nuovo dizi turco (serie tv ndr) a giugno su Canale 5, che lo vedrà nei panni di un playboy che si ravvederà per l’amore di una ragazza incontrata per caso. Una svolta professionale non indifferente, che l’attore sta abbracciando come ha fatto anche in passato, a dimostrazione che il gossip lascia il tempo che trova, ma sono le sue interpretazioni professionali che lasceranno il segno per lui.