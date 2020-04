Dopo la candela ora Gwyneth Paltrow consiglia giocattoli erotici

La quarantena ha reso piatto il rapporto con il partner? Nessun problema, Gwyneth Paltrow ha trovato la soluzione (neanche troppo originale) per ravvivare l’apatia sessuale dovuta alla quarantena. Dopo la candela al profumo di vagina, l’attrice di Hollywood oggi punta tutto sui sexy toys, promuovendoli sul suo portale di salute Goop.

Gwyneth Paltrow non è nuova a promuovere articoli di natura sessuale sul suo sito di benessere e salute nato alcuni anni fa. Prima la candela al profumo di vagina, poi le manette e la t-shirt dedicata all’apparato genitale femminile e ora la linea di giocattoli erotici per intrattenersi durante l’isolamento dovuto alla pandemia. L’attrice, 49 anni, ex moglie del cantante dei Coldplay Chris Martin, ha pubblicato sul suo portale un approfondito articolo, con tanto di immagini esplicative, dei migliori vibratori e sexy toys da utilizzare in questa monotona quarantena. Articoli dal costo decisamente sostenuto (a partire da 95 sterline) che la stessa attrice avrebbe utilizzato.

Quello che è certo è che Gwyneth Paltrow ci ha messo la faccia. In un recente video la bella attrice americana ha girato uno spot promozionale proprio sui vibratori in vendita sul suo sito, armeggiando con un modello in silicone naturale ideale, come si vede nel filmato, anche come singolare regalo di Natale. Il tutto mentre, solo pochi giorni fa, l'interprete ammetteva di avere non pochi problemi di intimità con il marito in questo periodo di isolamento durante un collegamento con una terapeuta di coppia. In una diretta social, la Paltrow infatti ha svelato di essere sessualmente frustrata per colpa della quarantena, che la costringe a vivere tutto il giorno con il marito Brad Falchuk e con i figli adolescenti Apple, 15 anni e Moses, 13 anni.