Cantante mascherato, Facchinetti gela lo studio su Orietta Berti

La prima puntata de Il cantante mascherato, lo show del venerdì sera di Rai Uno, ha regalato tante sorprese ma anche un momento di forte imbarazzo, quando uno dei giurati - Francesco Facchinetti - ha commentato l'esibizione di Orietta Berti insieme alla lumaca, lasciando attonito il pubblico e i colleghi della giuria per l'infelice battuta.

Orietta Berti è uno dei dodici personaggi famosi che hanno affiancato altrettante maschere nel corso della puntata di esordio del programma condotto da Milly Carlucci. La cantante, reduce dalla recente esperienza al Festival al fianco di Fabio Rovazzi sulla nave al largo di Sanremo, è stata protagonista della prima parte dello show, esibendosi al fianco della misteriosa lumaca nel suo celebre brano "Mille".

Al termine della performance la Berti ha lasciato il palco per consentire alla giuria di scoprire chi si nascondesse sotto al travestimento. Ma quando è toccato a Francesco Facchinetti fare la sua ipotesi, il cantante e produttore musicale si è lasciato sfuggire una battuta sulla Berti, che non è passata inosservata né al pubblico presente in studio né agli altri giurati. " Sarebbe stato bello tenere Orietta sul palco per chiedere a lei cosa si nasconde dentro Orietta Berti ", ha scherzato Facchinetti e scatenando l'espressione di stupore della padrona di casa, Milly Carlucci.

La battuta del giurato non ha però riscosso successo, anzi. L'imbarazzo è stato evidente: il pubblico è rimasto attonito e ha applaudito debolmente solo dopo l'incitamento di Facchinetti. La surreale situazione creatasi in studio è stata smorzata dall'intervento di Caterina Balivo: " Io non l'ho capita ". Mentre Arisa, anche lei giurata della trasmissione, ha affidato a un palese labiale il suo giudizio sulla battuta. " E' una cosa brutta ", ha detto sottovoce la cantante, scuotendo la testa e rivolgendosi alla Balivo, che si trovava alla sua destra. A riportare l'attenzione sulla gara è stata Milly Carlucci, che ha tolto dall'impasse Facchinetti e tutta la giuria.

Sui social network, però, l'uscita del produttore musicale non è sfuggita alle critiche. Sotto a uno dei numerosi cinguettii pubblicati su Twitter dal giurato attraverso il suo profilo ufficiale, infatti, sono comparsi diversi commenti, che invitavano Facchinetti a scusarsi con Orietta Berti per le sue parole.