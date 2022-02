"Un problema fisico, anche i tumori...". Ed è bufera al Gf Vip

Il Gf Vip si avvia ormai all'ultimo giro di boa della sua sesta edizione. A meno di un mese dalla conclusione del reality non si placano le polemiche per le frasi, talvolta sconsiderate e inopportune, che i concorrenti pronunciano durante le giornate nella Casa. Da settembre a oggi sono state numerose le affermazioni prese di mira dai telespettatori sui social, alcune in maniera legittima altre meno. Tra le frasi che destano maggiore scalpore negli ambienti social ci sono quelle pronunciate da Jo Squillo a settembre, quando la cantante e showgirl dichiarò esserci un legame tra il consumo di latte, la sordità e i noduli al seno, per esempio. Ora, a essere finita nella bufera è Miriana Trevisan, che si è lasciata andare a una rivelazione che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

La showgirl era impegnata in una chiacchiera con Nathaly Caldonazzo, quando ha informato la coinquilina di avere la capacità di individuare eventuali problemi fisici delle persone che incontra. " Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai ", ha dichiarato Miriana Trevisan davanti a un'interessata Caldonazzo. La discussione è proseguita e la bionda concorrente ha chiesto alla Trevisan se fosse in grado anche di percepire malattie gravi. La risposta dell'ex compagna del cantante Pago ha lasciato tutti senza parole: " Anche i tumori? Sì ".

Le sue parole hanno sollevato un polverone social di grandi dimensioni e in tanti si sono lamentati del fatto che la showgirl non passa fare questo tipo di affermazioni, che alimenterebbero la creduloneria popolare in merito alle capacità dei guaritori. In tanti hanno chiesto che Miriana Trevisan venisse richiamata all'ordine, facendole sottolineare la necessità di rivolgersi a un medico per un consulto invece di consultare figure ambigue che con la scienza non hanno alcuna attinenza. Finché la showgirl si è divertita a fare le veggenze sul futuro amoroso delle sue coinquiline non ci sono state sollevazioni popolari. Ma quando si va a toccare la sfera sanitaria, così delicata, le proteste si fanno inevitabili. " Anche su quello bisogna prendere provvedimenti! ", hanno tuonato molti utenti, chiedendo che quanto meno la concorrente venisse ripresa, se non addirittura espulsa, dalla Casa.