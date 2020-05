"La capitale di Israele è Gerusalemme". E scoppia la polemica a L'Eredità

L'eredità è uno dei gameshow più popolari della televisione italiana. È una radicata tradizione italiana fin da quando Mike Bongiorno negli anni Cinquanta fermava l'Italia con il suo Lascia o raddoppia? in onda sul primo canale. L'eredità di Flavio Insinna ha un grandissimo bacino di pubblico che attende le 18.45 per iniziare a giocare. Tuttavia, il programma di Rai1 è ora al centro di una questione diplomatica di spessore, lontana dal clima di leggerezza che contraddistingue il programma, per una domanda inerente Israele.

Il conduttore ha posto una domanda in apparenza semplice e normale alla concorrente, che però nascondeva insidie politiche di grande rilevanza. " Qual è la capitale di Israele? ", ha chiesto Flavio Insinna. Lei ha risposto quasi senza esitazioni: " Tel Aviv ". La correzione del conduttore di Rai1 è arrivata immediatamente: " No, Gerusalemme ". Questo rapido scambio di battute tra conduttore e concorrente ha fatto esplodere il caso diplomatico, perché attorno alla capitale di Israele c'è una questione irrisolta da anni. Tel Aviv è stata capitale e tutt'oggi ospita un elevato numero di ambasciate. Tuttavia, Israele ha deciso che la sua capitale sia Gerusalemme, nonostante questa non sia attualmente riconosciuta da una parte della comunità internazionale, in primis l'Onu. Inevitabili le contestazioni giunte alla Rai per questo scivolone diplomatico.