Carlo Conti torna in tv: "È stato difficile. Il virus non è una bischerata è subdolo"

Il coronavirus non ha fermato Carlo Conti. Il conduttore toscano è tornato alla guida del talent show di Rai Uno a pochi giorni dalle dimissioni dall'ospedale. In apertura di puntata Conti si è collegato dalla sua abitazione per salutare i telespettatori e condurre la penultima serata di Tale e quale Show. Prima di dare il via alla gara, però, il presentatore fiorentino non ha potuto fare finta di niente ed è tornato a parlare del contagio da coronavirus.

Carlo Conti aveva annunciato la sua positività allo scorso 28 ottobre. Il presentatore toscano aveva comunicato il contagio attraverso i suoi canali social, rassicurando tutti sulle sue buone condizioni di salute e l'assenza di sintomi del virus. La conduzione dal salotto di casa aveva fatto ben sperare su una sua rapida guarigione, ma ben presto i sintomi del virus si sono manifestati con forza. Prima l'annuncio del repentino peggioramento della sua salute e poi la notizia del ricovero all'Careggi di Firenze avevano fatto preoccupare i suoi sostenitori. Dopo sette giorni di degenza, però, le condizioni di salute di Carlo Conti sono notevolmente migliorate tanto da poter tornare a casa

A poche ore dalle dimissioni Conti non ha voluto rinunciare a tornare a lavoro ed è tornato alla guida del suo programma su Rai Uno. Accolto con un lungo applauso Carlo Conti ha esordito in diretta salutando e ringraziando tutti per il caloroso affetto dimostratogli nei giorni della malattia: " Sono felice di essere tornato, sono stati giorni decisamente difficili sotto molti aspetti ma ora sono qui e vi ringrazio per l'enorme affetto ricevuto ". Subito dopo il presentatore ha rivolto un pensiero ai malati e ai sanitari ancora in prima linea: " Il mio primo pensiero deve andare a tutti coloro che stanno negli ospedali, che stanno ancora combattendo questo virus. I malatti, i medici, gli ingermieri e i volontari che lavorano ogni giorno in trincea per sconfiggere questo virus ".