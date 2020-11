Carlo Conti dimesso dall'ospedale: "Verso casa, home sweet home"

Dopo giorni di brutte notizie nel mondo dello spettacolo eccone una buona: Carlo Conti è stato dimesso dall'ospedale. Le condizioni di salute del presentatore di Tale e quale show sono notevolmente migliorate tanto da consentirgli di poter proseguire la convalescenza nella sua abitazione fiorentina.

Gli ultimi giorni per l'ambiente artistico sono stati decisamente difficili. Prima la morte di Gigi Proietti, poi la scomparsa del batterista dei Pooh Stefano D'Orazio e infine l'annuncio - di poche ore fa - del ricovero in ospedale di Iva Zanicchi che sta lottando contro una polmonite bilaterale. In tutto questo dolore la notizia delle dimissioni di Carlo Conti portano un po' di sereno sul cielo della televisione italiana. Il presentatore aveva annunciato di essersi contagiato lo scorso 28 ottobre. L'iniziale forma asintomatica era però mutata ben presto, costringendolo al ricovero presso l'ospedale Careggi di Firenze.

Carlo sta meglio ma ha bisogno di riposare

Verso casa !!! Home sweet home. Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza !!!!! Ps state attentissimi !!!!

Per alcuni giorni delle sue condizioni non si è saputo più nulla fino ad oggi. In tarda mattinata giàha rassicurato i telespettatori sulle condizioni di salute di Carlo Conti. Nel corso della sua trasmissione dell'ora di pranzo È​ sempre mezzogiorno la Clerici ha svelato: "". Poche ore dopo, a confermare l'indiscrezione, è stato lo stesso conduttore Rai. Carlo Conti ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post nel quale si è mostrato in auto, con la mascherina sul volto provato, direzione casa: "".

Il messaggio del presentatore, che per due settimane è stato costretto a dare forfait alla conduzione del talent del venerdì sera di Rai Uno, ha raccolto migliaia di like. Sotto il post decine i commenti di pronta guarigione soprattutto dai volti noti che più di altri sono sempre stati vicini a Conti. Da Mara Venier a Tiziano Ferro, da Marco Carta a Giorgio Panariello in molti hanno festeggiato le dimissioni di Carlo Conti dall'ospedale Careggi, dove era ricoverato dallo scorso lunedi per il peggioramento dei sintomi da coronavirus. Il presentatore non ha chiarito se è risultato negativo al tampone o se dovrà rimanere ancora in quarantena e proseguire le cure a domicilio, ma per tutti il suo rientro è già una vittoria.