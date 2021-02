Carlotta Dell'Isola choc: "Minacciata di morte ​dopo il Gf Vip. Ho paura a uscire di casa"

" Sono ancora sconvolta ". Si apre così l'intervista di Carlotta Dell'Isola a Novella2000. Sulle pagine della rivista l'ex gieffina e protagonista di Tempation Island ha svelato di essere stata minacciata di morte attraverso i social network. Tutto per colpa di alcune sue dichiarazioni sul comportamento avuto da Andrea Zenga nella Casa e rilasciate dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip.

Le critiche sono all'ordine del giorno per i vip sui social. Gioie e dolori dell'esser diventata un volto popolare dopo la partecipazione, nell'ottobre del 2020, all'ultima edizione di Temptation Island. Ma quando si arriva alle minacce è tutta un'altra cosa. Sono passati cinque mesi dall'esordio televisivo di Carlotta Dell'Isola. La bella romana è stata protagonista insieme al fidanzato dell'ultima edizione del reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi , conquistando le simpatie del pubblico. Seguitissima sui social network e protagonista di alcune puntate del Maurizio Costanzo Show, Carlotta si è conquistata la sua fetta di notorietà tanto da guadagnarsi l'ingresso - in corsa - al

Una partecipazione tutt'altro che fortunata. Nella Casa, infatti, Carlotta non è riuscita ad emergere come a Temptation Island e, ciliegina sulla torta, le sue parole su Zenga, pronunciate su Instagram dopo la sua uscita dal Gf Vip, l'hanno fatta finire al centro delle critiche: " Prima di entrare nella Casa io e Andrea ci eravamo promessi di supportarci a vicenda. È un ragazzo perbene, di sani principi, non mi permetterei mai di giudicarlo. Ma ha fatto una cosa che non mi sarei mai aspettata ". Chiaro il riferimento alla nomination fatta da Andrea nei suoi confronti che l'hanno portata poi all'eliminazione dal reality. I follower su Instagram l'hanno stuzzicata sulla vicenda e lei è stata schietta: " Alla domanda su cosa pensassi di Andrea Zenga, ho risposto che non avevo apprezzato il suo voto per mandarmi in nomination, quando due minuti prima mi aveva abbracciata dicendo di volermi bene. Solo questo, non ho detto niente di così grave ".