Gf Vip, Carlotta è stata aiutata? La Marcuzzi sbotta: "Follia, ma chi la conosce?"

La voce circola da giorni e sta creando un certo scompiglio sul web. Alessia Marcuzzi avrebbe messo una buona parola su Carlotta per farla entrare al Gf? I social hanno messo nel mirino non tanto la giovane di Anzio, ma piuttosto la popolare conduttrice. Sul web gli appassionati del reality hanno accusato la Marcuzzi e lei, stanca delle insinuazioni, ha scelto Twitter per mettere un punto alla polemica.

Alessia Marcuzzi e Carlotta Dell'Isola hanno vissuto insieme l'esperienza dell'ultima edizione di Temptation Island. La conduttrice ha guidato Carlotta e Nello nel viaggio dei sentimenti che li ha portati fino alla fine del programma, dal quale i due sono usciti insieme. La ragazza di Anzio ha conquistato il pubblico con il suo modo di fare eccentrico e con l'ironia e la stessa Marcuzzi non ha mai nascosto di "tifare" per lei a Temptation Island. Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto però storcere il naso a molti e i rumors sono diventati virali. A complicare la situazione ci sarebbe anche il fatto che Francesco Facchineti, ex della Marcuzzi, è l'agente di Carlotta Dell'Isola.

Io che raccomando Carlotta? Ma la follia!

Ho conosciuto Carlotta a TI, non l'avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perché mi faceva ridere e ci siamo viste. L'hanno chiamata al Grande Fratello Vip indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta 'ste buffonate?

Carlottina questa sera hai vinto comunque....Nello ti ha fatto la proposta che tanto aspettavi! Felice per voi

Daje tuttaaaaa

Dopo un iniziale silenzio, Alessia Marcuzzi ha però deciso di difendersi dallee mettere a tacere le male lingue. "- ha sbottato la Marcucci con un cinguettio sul suo profilo personale -". Intanto nell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini il fidanzato di Carlotta, Nello, ha fatto il grande passo chiedendo la mano della sua fidanzata in diretta. Un gesto che la Marcuzzi non ha mancato di commentare su Twitter: "".