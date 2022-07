Casi federali di alto livello per gli avvocati di "For The People"

C’è una nuova serie tv che si aggiunge al catalogo di Tim Vision. Dal 14 luglio arrivano, a sorpresa, le due stagioni complete (le uniche prodotte) di For The People. Il dramma legale ambientato tra le aule del tribunale federale di New York porta la firma di Shonda Rhimes, la celebre creatrice di Grey’s Anatomy e regina incontrastata della serialità a stelle e strisce. La serie è andata in onda in America e sul canale della ABC dal 2018 fino al maggio del 2019 per un totale di venti episodi spalmati in due stagioni. Rimasta inedita in Italia fino a questo momento, For The People arriva in streaming per arricchire l’offerta di Tim Vision.

Una serie perbenista, politicamente corretta, che unisce i casi in tribunale alle vicende personali degli avvocati coinvolti. Nonostante il buon incipit iniziale e una storia che ha riflettuto sulla società contemporanea, For The People non ha mai fatto incetta di ascolti, racimolando appena due milioni di telespettatori a episodi. Dopo un rinnovo a sorpresa per una seconda stagione, arrivato per il rotto della cuffia, in seconda battuta il network ha deciso di non rinnovare uno show, cancellando di fatto la serie senza un finale esaustivo Una doccia fredda per i fan di Shonda Rhimes.

Al centro della vicenda ci sono sei giovani avvocati da poco usciti dall’università che tutti i giorni si battono per la difesa dei più deboli. Sono belli e sono ambiziosi, ma sono anche fragili e pieni di insicurezze. Si aggirano tra le aule della corte federale di New York, in quello che viene chiamato il "tribunale madre". Accusa e difesa, ogni giorno un nuovo caso di risolvere e una nuova arringa da preparare di fronte la giuria. Oltre alle cause legali, For The People ha spostato l’attenzione sulle storie intime e personali degli avvocati, divisi tra cuore e giustizia. Nel cast spunta Britt Robertson, che interpreta Sandra Bell, attrice celebre per essere stata una strega in The Secret Circle, ma c’è anche il bel Regè-Jean Page nel ruolo di Leonard Knox che oggi tutti ricordano per aver preso parte alla prima stagione di Bridgerton, interpretato il mitico conte di Hastings. Non è stato l’unico insuccesso di Shonda Rhimes. La cancellazione di For The People si unisce a quella di The Catch che, nello stesso periodo, non ha ricevuto l’ordine per una terza stagione e oggi è su Disney+.