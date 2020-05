Caso Pamela Prati, Mara Venier chiarisce: "Non è stata pagata". Ma il web non gradisce

A distanza di un anno dai fatti, il caso Pamela Prati tiene nuovamente banco. Questa volta a far scattare la polemica è stata l'ospitata della showgirl a "Domenica In". L'intervista fatta da Mara Venier alla Prati la scorsa domenica ha suscitato numerose critiche soprattutto sui social network e la conduttrice è dovuta intervenire per smorzare i toni.

Il ritorno sul piccolo schermo di Pamela Prati dopo lo scandalo Mark Caltagirone non è stato gradito da telespettatori e popolo social. Lo scorso anno la showgirl era stata ospite proprio del format domenicale di Rai Uno e aveva raccontato del matrimonio già consumato con il fantomatico Mark Caltagirone. Il tutto si era però rivelato una bufala, ma agli atti rimase il cachet percepito per l'ospitata in Rai di ben 3mila euro. Inevitabile che, a un anno di distanza, la nuova intervista a Pamela Prati - sempre a Domenica In - abbia scatenato le proteste di pubblico e telespettatori.

Due settimane fa "Verissimo" aveva programmato la messa in onda della replica dell'intervista alla Prati del 2019, dove la showgirl chiariva la sua posizione in merito alla famosa truffa. La Prati, con un duro intervento social, aveva però accusato il programma di fare business alle spalle del suo dolore, tanto da convincere i vertici Mediaset ad annullare la messa in onda della replica. " Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo ", aveva chiarito lo staff della trasmissione con un messaggio social. Nonostante gli animi del popolo del web si fossero già scaldati, l'ospitata in diretta organizzata a Domenica In è stata la ciliegina sulla torta per fare esplodere il secondo caso, in particolare per il presunto cachet. Il pubblico non ha gradito il ritorno in tv della showgirl, criticando la scelta sotto l'ultimo post social di Mara Venier che, tra l'altro non parlava della Prati ma di Achille Lauro: " Una caduta di stile cara Mara. Ti confesso che ho cambiato canale", "Ti stimo dal profondo del cuore ma veramente vedere la Prati, tra l'altro in questo momento storico, e stato disgustoso..", "Per rispetto che hai per gli italiani,sopratutto nella situazione attuale, non invitare più la Prati sopratutto se pagata!credo sia irrispettoso ".