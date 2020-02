Caterina Balivo confessa: "Con mio marito sono stata audace”

Caterina Balivo è abituata a condurre le interviste e trovarsi nella posizione dell’intervistata non è stato facile. La popolare conduttrice Rai ha comunque accettato l’invito di Francesca Fialdini nella sua trasmissione della domenica pomeriggio per raccontarsi e svelare qualcosa di più della sua vita privata. Tra un’intervista doppia con la suocera Mirella e qualche gag con il pubblico, la Balivo ha raccontato l’incontro con il suo attuale marito, una sorta di colpo di fulmine che ha travolto entrambi.

Nello studio di "Da noi a ruota libera", format di intrattenimento domenicale di Rai Due, Caterina Balivo si è messa a nudo, svelando retroscena privati della sua vita personale come l’esser negata ai fornelli e la sua totale avversione alle persone ipocrite. Il momento più curioso dell’intervista ha riguardato, però, il racconto di come la conduttrice ha conosciuto l’attuale marito, di cui è stato complice anche Lamberto Sposini. Alla domanda di Francesca Fialdini: " Chi ha corteggiato chi? ", la conduttrice partenopea non si è trattenuta, svelando: " E’ stata una cosa strana, dieci anni fa, era estate e c’era stata una paparazzata con un ragazzotto, niente di che. Tutte le mie amiche dicevano: 'Ma chi è questo ragazzo, sarà il nuovo fidanzato' e c’era anche lui che, non riconoscendomi, esclama: ‘Ma anche lei non è male, chi è?’. E finisce lì ".