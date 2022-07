Caterina Balivo sbarca su La7. Con lei anche Aldo Cazzullo

Caterina Balivo raddoppia, anzi triplica. Dopo essere rimasta lontana dalla televisione per un lungo periodo, la conduttrice è pronta a tornare in onda con la programmazione autunnale di La7. Dopo avere detto "sì" a Tv8 e Rai Due per alcuni programma estivi, la Balivo ha accettato la proposta arrivata da La7 di condurre un format nuovo nella fascia preserale.

" Sono progetti a scadenza, che mi impegnano per pochi mesi ", aveva anticipato a IlGiornale.it Caterina Balivo poche settimane fa alla vigilia della messa in onda di "Chi vuole sposare mia mamma?", un programma in sei puntate su Tv8. I contratti firmati con Tv8 e viale Mazzini (per condurre "Help - Ho un dubbio" su Rai Due ogni giovedì sera) sono infatti a breve termine. La certezza di una programmazione duratura le è stata offerta, invece, dalla rete di Urbano Cairo, che ha presentato i palinsesti 2022-2023 annunciando i nuovi volti entrati nella squadra: Caterina Balivo appunto e Aldo Cazzullo.

" Siamo la sesta rete del Paese " ha dichiarato il presidente Urbano Cairo festeggiando gli ottimi risultati ottenuti dalla rete nell'ultima stagione. Ai riconfermati Lilli Gruber (con Otto e mezzo), Corrado Formigli (con Piazzapulita) e Giovanni Floris (diMartedì) si affiancheranno, dunque, Aldo Cazzullo e Caterina Balivo. Quest'ultima con un gameshow nella fascia preserale alla riscoperta della lingua italiana in stile enigmistica, che prenderà il via il 12 settembre, mentre il giornalista sarà alla guida di "Una giornata particolare", un format originale ideato dalla rete, che accompagnerà i telespettatori in un viaggio in una particolare giornata di un personaggio storico.