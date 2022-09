Cattelan torna a condurre il "late show"

Alessandro Cattelan torna nel liquido dove nuota meglio: il late night show. Quello che più gli assomiglia, lo aggrada, lo diverte e dove dà il meglio di se stesso. Si intitola Stasera c'è Cattelan e, più o meno, è lo stesso di EPCC che presentava su Sky: la differenza è che ora va in onda su Raidue, da stanotte. Per lui e per tutto il secondo canale è una sfida molto interessante e importante. Per lui perché, dopo lo sbarco su Raiuno con lo show Da Grande che non ha dato i risultati sperati, deve dimostrare che la scelta di passare sulla Tv di Stato alla fine è e sarà positiva. Per la rete perché il suo programma sarà uno degli elementi cardine per ricostruire il canale che da tempo soffre sia come ascolti sia come proposta editoriale. Infatti Stasera c'è Cattelan avrà una presenza in palinsesto importante, in modalità striscia: tre volte alla settimana, martedì, mercoledì e giovedì. E alle 23, non a mezzanotte, orario in cui ormai comincia la seconda serata. Oggi e giovedì andrà in onda dopo Nudi per la vita, per serate all'insegna della leggerezza, ma nel contempo anche della riflessione. Perché - come spiega il direttore del Prime Time Stefano Coletta - «c'è bisogno di sorridere ma con intelligenza». Con l'obiettivo di creare una rete che «sappia parlare un linguaggio nuovo a persone un po' più giovani (rispetto al pubblico del primo canale)». Cattelan che si indispettisce (e non si capisce perché) quando gli si chiede come si sente ad affrontare questo nuovo progetto visto come è andato il primo, risponde: «Faccio quello che mi sento e mi piace. Non penso che la Rai sia affondata dopo la messa in onda di Da Grande. Non mi sento scemo se resto a lavorare in Rai (e chi lo hai messo in dubbio? Ndr). Quando si sceglie di provare ci sta anche sbagliare».

Nella prima parte della stagione lo show andrà in onda da Torino, nella città dove la Rai (e anche Cattelan) ha dato grande prova di sé per l'Eurovision Song Contest, poi arriverà a Milano.

Primi ospiti di stasera Manuela Fanelli e i quattro della Bobo tv: Vieri, Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, domani Caressa e la cantante Ariete e giovedì il ct della nazionale di basket Pozzecco e il rapper Lazza.