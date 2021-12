Celentano: "Basta con la dittatura dei talk no vax"

È di nuovo sceso in campo Adriano Celentano, questa volta per “riequilibrare” la decisione di molti talk show, che bandiscono i no vax e le loro idee. Lo ha fatto nel suo modo particolare, con un video lanciato sui social in cui monta in pochi minuti, pezzi di talk che parlano dell’argomento, ma a suo parere non mostrano una controparte. Nei giorni scorsi sempre su questa diatriba, si era scagliato contro Enrico Mentana, per la sua decisione o meglio battaglia, di non avere più no vax e complottisti invitati a parlare nei programmi d'informazione televisiva.

Mentana aveva sottolineato di non aver mai dato voce a queste categorie nel suo telegiornale, anche andando contro ad alcuni programmi della sua stessa rete, che al contrario invitano spesso questo genere di ospiti. “ Caro Mentana – aveva detto in quel caso Celentano – bisogna essere amici con quelli che hanno paura, non puoi lasciarli fuori dalla porta. Anche tu hai paura altrimenti non ti saresti vaccinato . È assurdo instaurare una guerra tra paurosi, ognuno dovrebbe comprendere l’altro ”. A questo aveva aggiunto sempre un video con parti di varie trasmissioni tv, proponendo ad esempio la lite tra Scanzi e Contri a Cartabianca. “ Forse è questo il giornalismo che vi piace – aveva concluso “l’invisibile” (il nome con cui si presenta sui social Celentano, ndr) – cioè quello confuso con le voci che si sovrappongono in modo che la gente a casa non capisca. Con i conduttori che troncano l’audio a chi non la pensa come loro ”.