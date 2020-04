"Che te...", Elena Santarelli scatenata: "I complimenti falli al mio chirurgo"

L’ultimo selfie condiviso da Elena Santarelli sul suo profilo Instagram ha suscitato notevole interesse. La mise sexy scelta dall’opinionista di "Italia sì" ha conquistato tutti anche grazie al body, che ha messo in risalto il suo seno. Questa volta, però, la Santarelli non si è fatta cogliere impreparata dai commenti audaci dei suoi fan e ha risposto con ironia a alcuni "assalti" pungenti.

Come molti altri personaggi famosi – in questa lunga quarantena – Elena Santarelli si sta dedicando al fitness e alla cucina. Quotidianamente condivide con i suoi seguaci sui canali social video di ricette e allenamenti in salotto, un modo per passare il tempo in compagnia. Dopo settimane fatte di tute e pigiama, però, la showgirl ha deciso di vestirsi elegante, come se stesse per uscire a cena con suo marito, Bernardo Corradi. Un anticipo dell’agognata fase 2 che tutti stiamo aspettando. Un outfit sexy che ha scaldato gli animi dei suoi follower, alcuni dei quali non sono andati per il sottile: " Complimenti alle te**e cara" .